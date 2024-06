Modne torebki i akcesoria na jesień 2024. To będzie największy trend nadchodzącego sezonu

To największy beauty trend tego lata! Wtop w swoją skórę spektakularny blask

Torebki i akcesoria na ten sezon prezentują harmonijne połączenie zrównoważonych materiałów, pochodzących z recyklingu, z luksusowym płótnem, miękką skórą i jej ekskluzywnymi, sztucznymi alternatywami. Elementy nowej kolekcji ozdobione zostałyefektownymi postarzeniami, odważnymi, zwierzęcymi akcentami i sztucznym futrem. Zarówno miłośnicy subtelnych projektów, jak i tych odważniejszych, w całości pokrytych logotypami marki, znajdą tu coś idealnego na każdą okazję.

Szeroki wybór torebek, od eleganckich modeli na ramię po pojemne torby typu tote, zaspokaja potrzeby każdej, nowoczesnej kobiety. Wszechstronne i stylowe plecaki, torby i saszetki dla mężczyzn będą idealnymi towarzyszami miejskich przygód i weekendowych wypadów. Skórzane dodatki, jak portfele, paski i akcesoria podróżne, uzupełnią każdy look. Nowa kolekcja jest dowodem na niezachwiane zaangażowanie GUESS w tworzenie produktów o wyjątkowej jakości i stylu.

KOLEKCJA DLA KOBIET

ANNITA to kolekcja obejmująca elegancką torebkę do ręki i wygodną torbę na ramię z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze sztucznej skóry, z przyciągającym uwagę wzorem, imitującym skórę pytona. Zaprojektowane w efektownych odcieniach czerni i żółtego, stanowić będą odważny modowy akcent kobiecych stylizacji.

Kolekcja toreb DAVIKA kusi z kolei miękką imitacją zamszu, pluszowymi akcentami i złotymi detalami,nadającymi wyrafinowanego szyku. Wybieraj spośród toreb hobo, dwustronnych modeli crossbody i torebek z klapkąw głębokich odcieniach brązu, zieleni i czerni.

Linia DECOR VINTAGE pomoże Ci zrobić wrażenie gdziekolwiek się pojawisz. Te stylowe mini torebki wykonane zostały z imitacji skóry o ziarnistej fakturze i ozdobione błyszczącymi, metalowymi elementami i klamrami.

Tweedowe modele GIULLY to propozycja dla miłośniczek ponadczasowej klasyki. Dostępne są w neutralnym kolorze kości słoniowej, soczystym burgundzie i żywej, leśnej zieleni. Te prostokątne i okrągłe torebki, z wykończeniami z imitacji skóry, złotymi zdobieniami i kultowym logo, ucieleśniają charakterystyczny styl glamour marki GUESS.

Kolekcja FABIA, stworzona w zachwycających odcieniach różu i pomarańczy, zachęca do celebrowania jesiennej pory. Znajdziemy tu wszechstronną torbę płócienną i mini torebkę hobo, idealne dla uzyskania efektu niewymuszonej elegancji.

Kobietom, które poszukują nieco odważniejszych propozycji, z pewnością przypadnie do gustu linia TRISS, wykonana ze sztucznej skóry w kolorze burgundowym.

Jeśli szukasz czegoś wystawnego na wieczór, zapoznaj się z kolekcją ZALINA o hipnotyzującym designie. Torebki te posiadają delikatny pasek z łańcuszka i efektowną, siateczkową nakładkę, pokrywającą satynową bazę.

Modele SAMIA ze wzorem inspirowanym skórą lamparta to coś dla prawdziwych miłośniczek dzikiej natury.

Torebki SIBEL, imitujące skórę węża, to kolejna propozycja dla fashionistek, które pragną wyróżniać się w tłumie.

Kolekcja Made in Italy celebruje mistrzostwo w tworzeniu produktów klasy premium, z którego Włochy znane są na całym świecie. Linia prezentuje torebki, wykonane z niezwykłą, rzemieślniczą precyzją.

Klasyczne torby z serii DIANA, inspirowane stylem retro, stworzone zostały z jedwabiście miękkiej, ręcznie polerowanej skóry. Do wyboru mamy tu codzienną torebkę z uchwytem typu bucket, przestronny model w stylu aktówki oraz kompaktową, elegancką wersję na ramię. Logo GUESS Made in Italy w kolorze złotym, starannie wykonane detale i metalowe klamry dodają całościluksusowego sznytu.

Pojemne wnętrze i subtelny wygląd torby ISA, czynią ją idealnym dodatkiem do codziennych zestawów. Oferowana jest w dwóch rozmiarach, z gładkim lub grawerowanym wykończeniem i w bogatej palecie kolorów. Każdy detal – od uchwytów, po starannie wykonane szwy – oddaje hołd włoskiemu kunsztowi tworzenia skórzanych dodatków. Ręczne wykończenie sprawia, że każda torebka ISA jest wyjątkowym dziełem sztuki galanteryjnej.

Także wnętrza torebek zostały doskonale przemyślane, co sprawia, że są nie tylko piękne, ale również funkcjonalne. Zaprojektowano je tak, by swobodnie móc zmieścić w nich codzienne niezbędniki, tak jak laptop czy tablet. Zamieszczony wewnątrz każdej torby kod QR umożliwia klientom weryfikację autentyczności produktu i prześledzenie całej drogi powstawania kolekcji Made in Italy.

KOLEKCJA DLA MĘŻCZYZN

Męska kolekcja akcesoriów na sezon Jesień-Zima 2024 od GUESS prezentuje szereg różnorodnych stylów, z których każdy emanuje niepowtarzalnym urokiem. Najbardziej wybija się tu kolekcja CATANIA, stworzona w duchu subtelnej elegancji. Wykonane z miękkiego, lekkiego nylonu, minimalistyczne plecaki, torby na zakupy i torby na ramię w ponadczasowych odcieniach czerni i wojskowej zieleni, harmonijnie łączą styl z funkcjonalnością, spełniając wymagania nowoczesnego mieszkańca dużego miasta.

Miłośnicy stylu vintage będą oczarowani kompaktową torbą na ramię MILANO, precyzyjnie wykonaną ze sztucznej skóry, wykończoną wysokiej jakości zdobieniami i logo w kolorze złotym.

Tymczasem, mini torba ROMA z efektem postarzenia ułatwia organizację przedmiotów codziennego użytku, zapewniając zarówno wygodę, jak i ponadczasową elegancję.

Oddając hołd bogatemu dziedzictwu GUESS, linia VENEZIA wprowadza ofertę rustykalnych plecaków ze sztucznej skóry w klasycznych kolorach czerni i militarnej zieleni.

Kolekcja FIRENZE, obejmująca torby i plecaki z miękkiej, czarnej skóry z kultowym, emaliowanym logo w kształcie trójkąta, doda pewności siebie i profesjonalizmu w sytuacjach biznesowych.

Zrównoważona linia MODENA, wykonana z recyklingowej skóry Saffiano prezentuje małe torby w kształcie kostki z regulowanymi paskami na ramię, dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

Kolekcja toreb i plecaków TORINO zachwyca charakterystycznym, tkanym logo G na całej powierzchni w intrygujących, kontrastujących tonach.

Elegancka linia TAVEN, wykonana z gładkiej, brązowej lub ciemno-zielonej skóry, zaspokaja gusta mężczyzn o najbardziej wyrafinowanym stylu.

i Autor: materiał prasowy GUESS

