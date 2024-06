Zachwycające zapachy gourmand. Czym są i jak je stosować?

Marka Lush posiada szeroki wybór kosmetyków o zapachach gourmand, z różnych kategorii, które pozwolą na stworzenie wyjątkowej, słodkiej pielęgnacji zarówno ciała, jak i włosów.

Słodkie i otulające nuty składników, takich jak wanilia czy karmel, stymulują nie tylko zmysł węchu i wzroku, ale także pobudzają smak. Zapach przekształca się w emocjonalną podróż w czasie, w której umysł odnajduje wspomnienia i wprowadza nas w doskonałe samopoczucie.

Zobacz także: To największy beauty trend tego lata! Wtop w swoją skórę spektakularny blask

Produkty do pielęgnacji ciała

Otulająca woń pysznego kubka kakao - tak właśnie pachnie krem do mycia ciała Posh Chocolate. Połączenie wanilii z czekoladą natychmiast poprawia nastrój, jednocześnie pielęgnując skórę. Doskonałą, równie słodką alternatywą będzie Sticky Dates, który przywodzi na myśl toffi, a to za sprawą mieszanki syropu daktylowego z wanilią. Natomiast Scrubee to wyjątkowy kosmetyk, ponieważ pełni rolę zarówno peelingu, jaki i balsamu do ciała. Złuszcza i nawilża kusząc miodowo kakaowym zapachem.

Produkty do pielęgnacji włosów

Zapachy gourmand obecne są również w kosmetykach do pielęgnacji włosów. Pełne składników odżywczych, dbają o włosy jednocześnie zachwycając zapachem. Super Milk to globalna sensacja. Odżywka bez spłukiwania, która posiada w składzie mleko kokosowe, owsiane i migdałowe, pozostawia słodki zapach na włosach jednocześnie je odżywiając. Honey I Washed My Hair, to szampon w kostce, który dzięki zawartości miodu, nawilża i pozostawia połysk na włosach. Odżywka do włosów Power, swój zapach gourmand zawdzięcza połączeniu tonki z wanilią i migdałami. Nawilża i odżywia włosy oraz dodaje im blasku.

Produkty uzupełniające pielęgnacje

Słodkich nut zapachowych nie mogło zabraknąć również w perfumach. Vanillary to piękny deserowy zapach, który łączy w sobie nuty wanilii, tonki i jaśminu. Natomiast Let The Good Times Roll to mgiełka do ciała, o zapachu popcornu z karmelem. Ponadto, żeby uzupełnić pielęgnację warto skorzystać z peelingu do ust Cookie Dough, który jak nazwa wskazuje pachnie ciasteczkami. Ostatni produkt, czyli Butter Wouldn’t Melt to olejek zapachowy w kostce, który można stosować w wannie lub w kominku zapachowym. Roztoczy rozkoszny karmelowo waniliowy zapach.

i Autor: materiał prasowy LUSH

i Autor: materiał prasowy LUSH

i Autor: materiał prasowy LUSH