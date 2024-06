To największy beauty trend tego lata! Wtop w swoją skórę spektakularny blask

Letnia pielęgnacja bazuje przede wszystkim na skutecznych produktach z filtrem. Nie mniej ważne są jednak kosmetyki o działaniu nawilżającym i odżywczym. Wysokie temperatury, promieniowanie słoneczne, kontakt ze słoną wodą lub chlorem i zanieczyszczenia powietrza to tylko niektóre z czynników wpływających negatywnie na skórę oraz włosy. Aby zapewnić im skuteczną ochronę, a jednocześnie przywrócić promienny blask podczas letnich przygód, postaw na pielęgnację z rozświetleniem w roli głównej i emanuj olśniewającym pięknem w promieniach słońca! Dzięki wyjątkowym, luksusowym konsystencjom oraz przepięknym zapachom, które pobudzają zmysły, marka NUXE pozwala jeszcze silniej poczuć letnią przyjemność.

POSTAW NA BLASK, KTÓRY NIE MA SOBIE RÓWNYCH!

LŚNIĄCE WŁOSY

W nowej linii NUXE HAIR PRODIGIEUX® intensywna naprawa struktury włosa wydobywa ich niesamowitą miękkość oraz zniewalający blask, który widać gołym okiem. Spektakularne efekty zapewnia innowacyjna formuła oparta na sfermentowanym olejku z różowej kamelii. Wzmacnia kondycję włosów, dogłębnie regeneruje i przywraca sprężystość. HAIR PRODIGIEUX® to linia o zniewalającym zapachu, który Twoje włosy będą roztaczać jeszcze długo po zakończeniu pielęgnacyjnego rytuału. Ze względu na lekkie konsystencje produkty nie obciążają włosów, dzięki czemu będą idealnymi sprzymierzeńcami na lato! Podstawą jest esencja ekspertyzy w dziedzinie olejków botanicznych - NUXE HAIR PRODIGIEUX® Prewash Odżywka przed myciem 128 zł/125 ml. To maska o innowacyjnej formule stworzonej do stosowania na suche włosy, jeszcze przed myciem. Naturalnie drugim krokiem jest NUXE HAIR PRODIGIEUX® Szampon wygładzający 72 zł/200 ml, opracowany, aby przygotować włosy do wydobycia ich piękna i blasku. Łączy skuteczne oczyszczanie z odpowiednią dla włókien włosów delikatną formułą. Aby otulić włosy odżywczą miękkością i nadać włosom zdolność do wychwytywania światła, sięgnij po NUXE HAIR PRODIGIEUX® Odżywka wygładzająca 96 zł/200 ml i zapewnij włosom promienny połysk, który można niemal poczuć. Do zabezpieczania przed słońcem lub stylizacji użyj NUXE HAIR PRODIGIEUX® Ochronny krem bez spłukiwania 88 zł/100 ml. Wystarczy niewielka kropla tego produktu bez spłukiwania rozprowadzona na długości i końcach włosów, aby je odżywić i nadać im olśniewający blask.

ROZŚWIETLONA SKÓRA

Lato kojarzy się nam z plażą, słońcem, ochroną przeciwsłoneczną i… olejkiem Huile Prodigieuse® od NUXE. Dzięki niemu marzenia o kąpieli w złocie stają się rzeczywistością. W czerwcu do kultowej rodziny suchych olejków dołączył Huile Prodigieuse® Or Florale 137 zł/50 ml. To nowy, olśniewający blask rose gold, który upiększa każdy rodzaj skóry, a jednocześnie zapewnia wszystkie cechy charakterystyczne dla kultowego i uwielbianego suchego olejku. Zanurz się w zniewalającym płynnym, kwiatowym złocie, które nawilża, wygładza oraz rozświetla twarz, ciało i włosy w jednym kroku. Jego wegańska i czysta formuła zawiera cenną mieszankę siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. Sekret blasku różowego złota to połączenie 4 ultradrobnych perłowych cząsteczek naturalnego pochodzenia. Huile Prodigieuse® Or Florale zapewnia również działanie antyoksydacyjne. Tak samo jak pozostałe olejki pozostawia suche, aksamitne wykończenie. Ten wielofunkcyjny produkt można stosować w zarówno w pielęgnacji skóry twarzy i ciała, jak i włosów, dzięki czemu możesz błyszczeć od stóp do głów. Zachwyca podnoszącymi na duchu nutami grejpfruta i magnolii oraz aksamitną bazą białego piżma.

i Autor: materiał prasowy NUXE