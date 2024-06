Wyjątkowa inicjatywa marki Converse

Bądź sobą z kampanią “Proud to Be”

Converse swoimi całorocznymi działaniami tworzy bezpieczną przestrzeń, w której każdy może być sobą i być z tego dumny. Co roku, kolekcje na Pride Month, przedstawiają produkty w odświeżonej formie. Te kolekcje mają jeszcze mocniej wyrażać wolność, inspirować i zachęcać do eksponowania własnego stylu. Tegoroczna odsłona obejmuje różnorodne modele obuwia i odzież. Wśród nich znajdują się Chuck 70 Pride - w krótkiej wersji z wyhaftowanym wzorem płomieni i tęczową podeszwą oraz w wersji za kostkę - w metalicznym srebrze i paskami przy kostce. Do tego Chuck Taylor All Star Lift Platform Pride z kolorowymi detalami. Każdy model zawiera hasło kolekcji, które jest mocnym statement’em. Letnim hitem są Sandały Run Star Utility - o przerysowanej formie z wyróżniającymi się neonowymi paskami oraz flagą trans na podeszwie.

Jeden z twórców kolekcji, fotograf Cully Wright, o działaniach marki mówi: „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możemy w pełni wyrazić, kim jesteśmy oraz pozwalać innym na to samo. To jest nasz cel.”

Inicjatywy wsparcia LGBTQ+ – równość, akceptacja, otwartość

Z okazji Miesiąca Dumy, Converse Polska wydał już drugą edycję ZINa "Proud to be", który jest celebracją społeczności LGBTQIA+, emanacją autentyczności oraz źródłem pozytywnej energii. W ramach projektu, członkowie młodej kreatywnej społeczności All Stars otrzymali wsparcie merytoryczne od Stowarzyszenia Lambda. Z tą organizacją marka również współorganizowała otwarcie Queer Week’u – tygodnia pełnego wydarzeń związanych z obchodami Pride w Warszawie. Ponadto Converse zamknie miesiąc Dumy jako partner imprezy The Future Ball Part II by Mother Madlen Revlon & Mother Kamila Revlon organizowanej 29 czerwca w warszawskim klubie Niebo. To ukłon w stronę wyjątkowo tęczowego czerwca!

Dodatkowo na kanałach Grupy Stonewall ruszył nowy sezon Stonewall TV wspierany przez Converse. Dzięki tej współpracy marka chce dotrzeć do jak największej liczby osób i edukować na temat zdrowia seksualnego, równocześnie promując akceptację i inkluzywność.

Wydarzenia podkreślające Miesiąc Dumy w Warszawie

Drugi rok z rzędu Converse otwiera swój nadwiślański Pop Up, który mieścić się będzie w Pawilonie 512 pod Centrum Nauki Kopernik. Już 22 czerwca ta przestrzeń marki zamieni się w Pride’ową strefę. W tym roku Converse stawia na destygmatyzację badań na choroby weneryczne i podkreślenie wagi zwiększenia inkluzywności dostępu do testów. W spocie nad Wisłą będzie można przebadać się darmowo na HIV – badania będą koordynowane przez Grupę Stonewall. Strefa badaniowa łączyć się będzie ze strefą beauty stworzoną w partnerstwie z MAC i Bumble and bumble. Będzie to idealna okazja, aby zbadać się prewencyjnie, ale też zaszaleć ze swoim lookiem. Ze strefy będzie mógł skorzystać każdy chętny oraz zainteresowane osoby świętujące tego dnia Miesiąc Dumy. Edukacja dla środowisk queerowych to bardzo ważny temat dla Converse przez cały rok. Nie tylko kolekcja, ale i inicjatywy organizowane przez markę, mają na celu stałe wsparcie społeczności LGBTQ+ oraz promowanie wartości takich jak równość, akceptacja i otwartość. Współpraca z Grupą Stonewall oraz stworzenie przestrzeni to kroki ku większej świadomości i akceptacji w społeczeństwie.

