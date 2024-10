Ta promocja w Rossmannie ucieszy setki Polek. Kultowy zapach damski 125 ml za 23 zł. Idealny na jesienny wieczór. „Cudo! Idealny zmysłowy zapach”

Ta promocja w Rossmannie ucieszy setki Polek. Kultowy zapach damski za 23 zł

Trwająca właśnie promocja w Rossmannie obejmuje między innymi perfumy. To doskonała okazja dla kobiet, które poszukują nowego zapachu na jesień i zimę. Prawda jest taka, ze wraz z nadejściem krótszych, chłodniejszych dni poszukujemy zapachów nieco cięższych, słodszych, otulających zmysły. Dlatego ta promocja w Rossmannie na perfumy damskie z pewnością ucieszy wiele Polek. Ich ulubione zapachy są teraz w znacznie niższych cenach. A wśród nich kultowy zapach damski Guess Seductive Noir za jedyne 23,99 zł. Ta cena dotyczy perfumowanej mgiełki do ciała o pojemności 125 ml. Zmysłowe i uwodzicielskie perfumy damskie są idealne na jesienne wieczory. Jednak dziś jest ostatni dzień promocji w Rossmannie, dlatego warto się spieszyć.

Perfumy damskie z Rossmanna na jesień. „Cudo! Idealny zmysłowy zapach”

Zapach Guess Seductive Noir to elegancka, ale i zmysłowa kompozycja, która powstała z myślą o nowoczesnych i pewnych siebie kobietach. Uwodzicielskie nuty sprawiają, że są to perfumy idealne na wielkie wieczorne wyjścia i romantyczne randki we dwoje. Wyczuwane są świeże aromaty bergamotki, szałwii i delikatnej piwonii. Nuty serca to irys, jaśmin wielkolistny, konwalia, natomiast bazowymi nutami są: aksamit, haitańska wetyweria, wanilia. Kobiety pokochały zapach Guess i wychwalają go w opiniach w sieci.

"Cudo! Idealny zmysłowy zapach! Mój faworyt ostatnio"

"Piękny zapach, otulający-idealny na jesień i zimę. Trwałość dobra"

"Cudowny, intensywny, długo utrzymujący się zapach. Słodki, kobiecy"

"Zapach jest piękny i bardzo długo pachnie"

- piszą Polki o Guess Seductive Noir, perfumach dostępnych w promocji Rossmanna.

