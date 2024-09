To najpiękniejsze perfumy na jesień! Ten zapach zniewala zmysły i pobudza ochotę na romans. Soczysty, całuśny i uzależniający

Świat Giorgio Armani Sì Passione Intense

Giorgio Armani Sì Passione Intense to pasja i intensywne emocje zamknięte w wyjątkowym zapachu. Perfumy są dedykowane współczesnym kobietom, które żyją we własnym rytmie i podążają za głosem swojego serca. Adresatkom nowego zapachu w ich codziennym dążeniach towarzyszy pasja. Żyją tym, co głęboko w nich rezonuje. Odniesienie do głosu serca nie jest tu przypadkowe. Nowy zapach jest bowiem identyfikowany właśnie przez jego serce – magnetyczny, intensywny i wielowymiarowy jaśmin. Jeden z najbardziej charakterystycznych białych kwiatów perfumiarstwa tu staje się namiętnie czerwony i niezwykle zmysłowy. Jego uwodzicielską naturę podkreśla kampania, której twarzą została amerykańska aktorka i globalna ambasadorka Armani Beauty, Sadie Sink.

Artystka tańcząc do zremasterowanej wersji utworu Robyn “With Every Heartbeat” w wideo wyreżyserowanym przez Yoanna Lemoine'a, przedstawia wyrazistą interpretację esencji zapachu. Koncepcja filmu jest niezwykle prosta i przejrzysta, doskonale odzwierciedla estetykę Giorgio Armani. Sadie Sink wciela się w nim w rolę tancerki. Tańczy ze światłem, które przywołuje skojarzenie z ogniem, a więc symbolem namiętności. Długie, dynamiczne i mocne ujęcia tylko dodatkowo podkreślają, że taniec to czysta energia. Dźwięk piosenki nadaje rytm i wzmacnia eteryczną moc płynącą z ruchu. Gdy tempo muzyki wzrasta do crescendo, taniec Sadie staje się bardziej intensywny i namiętny. Mgiełka płonącego szkarłatu tętni wokół niej. Ujmujące jest jej piękno widoczne, gdy oddaje się muzyce.

Dla mnie kampania jest po prostu obrazem – ilustracją swobody i wolności oraz przyjęcia dzikiej, namiętnej strony siebie. Czuję, że przywołuje ona uczucie wolności z odrobiną buntu. Wywołuje myśl: Och, po użyciu tych perfum, chcę wyjść i powiedzieć Sì czemuś. I (śmiech) kampania zdecydowanie mi w tym pomogła – powiedziała Sadie Sink

Namiętność zaklęta w wielowymiarowym jaśminie

Jaśmin jest kwiatem namiętności, który posiada liczne oblicza i dzięki temu odzwierciedla wiele stron tego, kim jesteśmy. Jaśmin jest także sercem nowej kwiatowo-bursztynowo-drzewnej kompozycji Giorgio Armani Sì Passione Intense, która jest dziełem utalentowanej perfumiarki, Julie Massé (Mane).

Skomponowałam wodę perfumowaną Sì Passione Intense jako połączenie emocji, które reagują na siebie i jednoczą się, aby wyrazić pasję. W otwarciu aksamitna czarna porzeczka i promienne nuty gruszki są rozświetlone cytrusami, tworząc mieszankę śmiałości i słodyczy, niczym zaproszenie, pokusa. Wszystko kręci się wokół centralnego kwiatowego serca, zbudowanego wokół wielowymiarowego jaśminu, niczym ucieleśnienie kobiecej pasji, od delikatnych i kremowych tonów po najbardziej instynktowne, wywołujące pełen zakres emocji. Następnie pojawia się zmysłowe echo waniliowej bazy, z nutami drzewa sandałowego i mchu, które pieszczą i rozpalają, nadając kompozycji zmysłowości. Wywołuje uczucie słonej skóry, która wibruje emocjami, zapewniając jednocześnie pionową, drzewną strukturę zapachu – podsumowała autorka zapachu, Julie Massé.

Z pasji do bardziej zrównoważonej przyszłości

Giorgio Armani podkreśla, że luksus świetnie łączy się z szacunkiem do środowiska, a woda perfumowana Sì Passione Intense to kolejne ucieleśnienie tej wizji. Wartości marki przekładają się na trzy kluczowe obszary, w których wybrzmiewa jej przyszłość nierozerwalnie związana ze zrównoważonym rozwojem. Mowa o koncepcji ekologicznej, która odzwierciedla się w opakowaniach do wielokrotnego napełniania, walce ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałaniu niedoborowi czystej wody. Giorgio Armani jest zaangażowany w prowadzenie odpowiedzialnego globalnego biznesu poprzez trwałość swoich produktów i materiałów oraz pozyskiwanie naturalnych składników. Podążając ścieżką My Way i Acqua di Giò, Sì Passione Intense jest kolejnym zapachem dostępnym we flakonie do ponownego napełniania, który ucieleśnia zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i trwałego piękna. Ponadto nadaje się do recyklingu. Kultowe opakowanie Sì Passione tym razem zostało ozdobione czerwonym lakierem w subtelnym gradiencie ombré, który doskonale podkreśla zawartość. A skoro o niej mowa, to poza opakowaniem liczy się również formuła, w której znajdują się składniki uzyskane między innymi we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowym.

