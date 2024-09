Zmysłowe perfumy na jesień. Otul swoje zmysły pięknymi zapachami

Ten tusz do sekret mojego makijażu. Wydłuża i pogrubia rzęsy

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Kontynuacja podróży, która ma swój początek w pierwszej, klasycznej linii Furla Collection. To podążanie drogą wartości Furla orazpotwierdzenie tożsamości marki poprzez:

WŁOSKI STYL

TRADYCJA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA

IDEALNA KOLORYSTYKA

PONADCZASOWA ELEGANCJA

Nowa linia zapachów w wersji perfumowanej, aby poczuć się jak prawdziwa kobieta: zmysłowo, pewnie, UNIKALNIE.

Perfumy inspirowane modą

Zaprojektowana i zaprezentowana na tygodniu mody damskiej SS22 w Mediolanie torba Furla Candy jest wykonana z termoplastycznego poliuretanu pochodzącego z recyklingu, zebranego i przetworzonego z wcześniej wyprodukowanych materiałów. Dzięki charakterystycznemu kształtowi oraz ekologicznemu procesowi wytwarzania , Furla Candy jest niezbędnym, wyjątkowym dodatkiem, który dopełni Twoją stylizację.

i Autor: materiał prasowy Furla

i Autor: materiał prasowy Furla