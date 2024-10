To jedne z najdroższych perfum na świecie. Cena za flakon zwala z nóg. My znaleźliśmy zamiennik za 25 zł. Pachną jak ucieleśnienie luksusu

To jedne z najdroższych perfum na świecie. Zdobiony flakon za ponad 12 tys. zł

Perfumy to luksus. Zapachy od tysięcy lat kojarzyły się z kobiecością oraz pięknem. Już w starożytności stosowane oleje eteryczne, którymi nacierano skórę. Dzisiaj perfumy nie są już wyznacznikiem statusu materialnego ale pięknym i zmysłowym dodatkiem. Zapachy opowiadają historię i sprawią, że możemy daną osobę kojarzyć z określonymi nutami zapachowymi. Jedne z najdroższych perfumy na świecie to Roja Parfums Haute Luxe. To unikalne połączenie luksusu z wyrafinowaną elegancją. Kompozycja zapachowa Roja Parfums Haute Luxe to przemyślany układ. Nuty zapachowe przenikają się niczym wirtuozyjny koncert, gdzie zapach zmienia się i pracuje na skórze. Roja Parfums Haute Luxe to kwiatowo-szyprowa kompozycje, która podoba się zarówno kobietom i mężczyzną. Wyczuwalne są nuty bergamotki, mandarynki oraz cytryny. Zapach ewoluuje i na pierwszy plan wychodzi zmysłowa róża majowa oraz jaśmin. Nuty bazy uzupełniają bursztyn, paczula, ambra oraz mech dębowy. Roja Parfums Haute Luxe kosztują około 3.2 tys. dol., czyli ponad 13 tys. zł.

i Autor: Materiały prasowe Roja Parfums Haute Luxe

Tani zamiennik "najdroższych perfum świata". Zmysłowe nuty bergamotki za 25 zł

Pięknie i trwałe perfumy nie muszą być drogie. Jest wiele marek, które oferują zapachy za mniej niż 100 zł. Często są one równie zmysłowe i uwodzicielskie, co ich droższe odpowiedniki. BI-ES to polska marka z prawie 30 letnim stażem na rynku kosmetycznym. Marka oferuje szeroką paletę zapachów, które są bardzo popularne. Woda toaletowa BI-ESOK FOR EVERYONE to świetny zamiennik najdroższych perfum świata. Podobnie jak Roja Parfums Haute Luxe jest ona zapachem unisex i znajdzie fanów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. To świeża kompozycja, która idealnie zgra się z nowoczesnym stylem. Zapach BI-ES otwiera mieszanka bergamotki, cytryny, świeżej mięty i mandarynki. W dalszych nutach zapachowych znajdziesz różę oraz piżmo. BI-ESOK FOR EVERYONE kupisz za 24,99 zł w drogeriach Hebe.

i Autor: Materiały prasowe BI-ES

