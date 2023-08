To będzie najmodniejszy manicure na jesień 2023. Kolory paznokci, które zawładną światem. Trendy na jesień 2023

Produkty 2w1 (color&top)

Mimo że Semilac jest liderem na polskim rynku hybrydowych lakierów do paznokci, marka posiada w swojej kolekcji także bogatą paletę lakierów klasycznych (w tym m.in. lakiery oddychające BREATHable 2w1 – lakier z odżywką). Najnowsza kolekcja GLOW HOLO to trzy zjawiskowe produkty 2w1 (color&top), z którymi z łatwością można stworzyć najmodniejsze wykończenie tego sezonu, bez utwardzania w lampie. Wystarczy nałożyć na odżywkę lub bezpośrednio na płytkę paznokcia ulubiony kolor lakieru klasycznego. W zależności od oczekiwanego efektu, powstaną subtelne i minimalistyczne zdobienia w stylu Glazed Donut Nails lub mieniące się wykończenie inspirowane bestsellerowym efektem topu Semilac No Wipe Sparkle Diamond. W kolekcji dostępne są trzy odcienie: SILVER BLUSH, PINK GLOW oraz BLUE HOLO GLAZED. Nowe produkty można nałożyć dekoracyjnie także na hybrydę.

Trendy na paznokciach

Podczas 10-tych urodzin marki Semilac zaprezentowane zostały także produkty z kolekcji SEAQUEEN. Dzięki niej paznokcie będą emanować wakacyjną energią, a efekt SUNFLASH sprawi, że drobiny zatopione w lakierach odbiją promienie słońca, otulając dłonie niesamowitym blaskiem i urokiem. W kolekcji znajduje się sześć odcieni: Mermaid Tail, Icy Waterfall, Ocean Flower, Pink Sands, Sea Star oraz Sunbaked Yellow.

Kolejnym trendem jest ten na paznokcie wykonane lakierem klasycznym, który powrócił w wielkim stylu w formie wyjątkowych produktów 2w1, czyli klasycznego lakieru z odżywką, pielęgnującą płytkę paznokcia. Formuła BREATHable TECHnology tworzy na paznokciach przepuszczalną dla wody warstwę, a zaawansowana technologia łącząca składniki pielęgnacyjne regeneruje zniszczone paznokcie i stymuluje ich wzrost.

Semilac to najpopularniejsza marka lakierów hybrydowych w Polsce, obecna na rynku od 10 lat. Przeznaczona jest zarówno dla salonów kosmetycznych, jak i do samodzielnego używania w domu. W swojej ofercie ma kosmetyki oraz akcesoria do stylizacji i pielęgnacji paznokci, tj. lakiery hybrydowe, lakiery klasyczne, żele i akrylożele, balsamy, oleje do olejowania pielęgnujące skórę wokół paznokci i dłoni oraz urządzenia.

i Autor: Materiały prasowe Semilac

