Wiosna w modzie to czas na wyobraźnię i długie spacery. Podkreśl swój miejski styl

Wiosna kojarzy się z kolorem, z powrotem do okazywania radości i co za tym idzie - bardziej odważnych stylizacji. Lumberjack rozumie swoich odbiorców i chce odpowiadać na potrzeby fanów minimalizmu, tych bardziej ekscentrycznych, ale także i tych, którzy w ostrożny sposób chcą wprowadzić do swojej szafy trochę więcej odcieni.

Męskie sneakersy przed kostkę to przede wszystkim ukłon w stronę eklektycznych lat 80. Nylonowe wariacje na grubszej podeszwie w kształcie łyżwy w połączeniu z zamszowymi dodatkami w modelu Wilson dostępne są w aż sześciu odsłonach. Utrzymane w przygaszonych, neutralnych barwach: czarne, szare, zielone i niebieskie, ale również dla odważniejszych - nasycone pomarańczowe oraz granatowe z akcentem bordowych sznurówek. Całość dopełnia subtelny, kultowy logotyp marki.

Patrząc na fason i intensywny kolor żółtej wersji męskich Tania, myślami przenosimy się od razu na boisko do koszykówki, gdzie wspólnie z przyjaciółmi już za moment będziemy spędzać czas i nabijać kolejne kroki podczas rozgrywki. Oczywiście krokimożna robić także poza boiskiem - estetyka Tania aż prosi się, by pokazać się w niej w kilku różnych wariantach codziennych stylizacji: od luźnych, dresowych spodni, przez cargo, aż po przełamanie ich garniturowym dołem.

Klasyka i minimalizm uzupełnione o elementy w dwóch opcjach kolorystycznych - czyli Freya. Model przed kostkę, którego znakiem szczególnym jest zestawienie akcentów ze stonowaną bielą. Damska wersja dostępna w dwóch odsłonach: cukierkowym błękitno-różowo-czarnym oraz prawdziwym miksie dwóch odcieni fioletu, turkusu, słonecznego żółtego, pistacjowego języka oraz pudrowej wyściółki.

Oferta Lumberjack to coś więcej niż wysokiej jakości obuwie na co dzień. To także połączenie lifestyle’u z technologią umożliwiającą tworzenie produktów multifunkcyjnych. Dobrych zarówno na kolację z przyjaciółmi, jak i wyjazd poza miasto i spędzenie czasu wśród natury.

Bristol to model, który chciałoby się nosić przez cały czas, każdego dnia, niezależnie od okazji, nie tylko na szlaku. Damskie sneakersy utrzymane są w pastelowych odcieniach (różowym i błękitnym). Wykonane zostały z połączenia tkaniny mesh i trwałego, odpornego na ścieranie i pękanie materiału TPU, który posiada także właściwości tłumiące uderzenia, drgania i wstrząsy. To idealny, stylowy i wygodny wybór na wielogodzinne wędrówki.

