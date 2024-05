Jak dobrać bieliznę ślubną do sukienki? – 5 praktycznych porad

#1 SUKIENKA BEZ RAMIĄCZEK

Jeśli wybierasz sukienkę bez ramiączek, warto zainwestować w dobrze dopasowany biustonosz typu bardotka z odpinanymi ramiączkami. Dobór odpowiedniego rozmiaru jest tutaj kluczowy – w końcu nie ma nic bardziej frustrującego niż stanik zsuwający się w czasie tańca. Zwróć też uwagę na solidny, pokryty silikonem pas – to dodatkowa gwarancja tego, że nie będzie się on przesuwał podczas noszenia. W przypadku pań, które mają większy biust, świetnie sprawdzą się modele z wbudowanymi fiszbinami lub wzmocnionymi bokami.

Zobacz także: Oto plan na piękną skórę

i Autor: Karolina Januszek Mefemi

#2 SUKIENKA Z ODSŁONIĘTYMI PLECAMI

Sukienka z odsłoniętymi plecami gwarantuje efekt „WOW”, ale może sprawić trudność w doborze biustonosza. Jeżeli masz większy biust, opcje takie jak taśma podtrzymująca, stanik samonośny lub całkowita rezygnacja z niego, mogą nie zapewnić optymalnego wsparcia. Marka Mefemi oferuje modele z obniżonym zapięciem, które doskonale się sprawdzą w takiej sytuacji. Przy takiej konstrukcji obie części pasa krzyżują się w dolnej części pleców i oplatają brzuch. Dzięki czemu nie będą wystawać spod sukienki, ale nadal zapewnią stabilne podtrzymanie piersi.

i Autor: Karolina Januszek Mefemi

#3 SUKIENKA Z GŁĘBOKIM DEKOLTEM

Planujesz kreację z efektownym dekoltem? Postaw na biustonosz z obniżonym mostkiem. Marka Mefemi posiada w swoim asortymencie takie typu push-up, które podnoszą i modelują piersi, jednocześnie pozostając niewidocznymi pod sukienką. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się zmysłowym dekoltem, bez obaw o widoczność stanika!

i Autor: Karolina Januszek Mefemi

#4 SUKIENKA DOPASOWANA DO CIAŁA

W przypadku sukienek dopasowanych do ciała, idealnym wyborem będzie bielizna bezszwowa, która nie odznacza się pod ubraniami. Biustonosze i majtki od Mefemi są wykonane z elastycznych i przyjemnych w dotyku materiałów. Dzięki temu świetnie dopasowują się do sylwetki, nie tworząc zbędnych fałd czy zgrubień. Dodatkowo, zapewniają wygodę i swobodę ruchów – w ten sposób możesz się skupić na dobrej zabawie, bez obaw o dyskomfort.

i Autor: Karolina Januszek Mefemi

#5 AKCESORIA – PAS DO POŃCZOCH

Pasy do pończoch są niezwykle ważnym elementem bielizny ślubnej, dodającym szyku i elegancji każdej stylizacji. Mefemi proponuje modele zdobione subtelnymi koronkami i haftami. Te z regulowanymi paskami gwarantują doskonałe dopasowanie, zapewniając wygodę przez cały dzień. Pas do pończoch to nie tylko praktyczny element. To także romantyczny akcent, będący kropką nad „i” twojej stylizacji ślubnej.

i Autor: Karolina Januszek Mefemi