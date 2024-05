Oto plan na piękną skórę

Ograniczając ilość aplikowanych kosmetyków na skórę, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć jej potrzeby i dajemy szansę na odpoczynek. W pielęgnacji kluczową rolę odgrywa odpowiedni dobór produktów – nie każdy popularny aktualnie składnik będzie dla nas dobry. Tajemnica dobrego rytuału często tkwi w jego prostocie.

PRACA U PODSTAW

Niezależnie od wieku i rodzaju skóry – do tego by była zdrowa i w dobrej kondycji, musi być odpowiednio nawilżona. Bez tego nie ma mowy o blasku i świeżym wyglądzie. Uczucie ściągnięcia skóry, to pierwszy sygnał, że w jej wnętrzu nie dzieje się dobrze i może świadczyć o zaburzeniach bariery hydrolipidowej. Dlatego każdy aplikowany kosmetyk powinien być dla niej łagodny. tołpa.® authentic żel do mycia twarzy nawilżona skóra, to niezbędny krok do czystej skóry z dawką nawilżających molekuł kwasu hialuronowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia, makijaż oczu i ust z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

Serum to ten kosmetyk, który działa intensywnie i potrafi ekspresowo przywrócić komfort skórze. tołpa.® authentic serum nawilżona skóra SUPER SKONCENTROWANE ma lekką formułę, która jednocześnie intensywnie nawilża i nawadnia. Błyskawicznie dostarcza skórze dawkę 50-godzinnego nawilżenia, przywracając jej gładkość, elastyczność i naturalną promienność. Pielęgnuje z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

WEDŁUG POTRZEB

Rolą kremu jest długodystansowe działanie, czyli wspieranie skóry każdego dnia i przez wiele godzin. Na pełne efekty pielęgnacji czasami musimy poczekać, ale często już samo nałożeniu kremu daje uczucie ulgi. tołpa.® authentic krem nawilżona skóra jest, jak ratunek dla odwodnionej i spragnionej skóry. Dzięki czystym molekułom skwalanu nawilża przez 72 h i regeneruje. W 7 dni poprawia elastyczność i przywraca gładkość. Dzięki lekkiej i szybko wchłaniającej się formule odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka bez efektu obciążenia i błyszczenia. Chroni przed utratą wody. Pielęgnuje skórę z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH. Dla skóry o odczuwalnych objawach odwodnienia, najlepszy będzie krem o odżywczej konsystencji, jak tołpa.® authentic krem nawilżona skóra SUPER BOGATY, który zwiększa nawilżenie o 35% już w jedną godzinę, a jednocześnie eliminuje łuszczenie, wzmacnia i chroni barierę hydrolipidową Otula skórę komfortową, ochronną barierą przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Zatrzymuje wodę w głębi naskórka, dzięki czemu zapewnia nieustanne nawilżenie, utrzymujące się nawet po umyciu twarzy.

Wszystkie produkty z linii tołpa.® authentic zawierają od 8 do maksymalnie 14 składników INCI, każdy z nich jest dokładnie omówiony na kartoniku kosmetyku, a jego obecność w formule - uzasadniona.

Co więcej, minimum 97% składników jest pochodzenia naturalnego. Receptury opracowano tak, by precyzyjnie odpowiadały na potrzeby skóry.

Autor: Karolina Januszek

