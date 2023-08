Najpiękniejsze kolory i wzory ubrań na jesień życia. Sprawią, że będziesz wyglądać 10 lat młodziej. Na te wzory powinny stawiać kobiety po 50-tce

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Taki manicure to zły pomysł. Brak klasy i stylu. Te odcienie postarzają i podkreślają zmarszczki na dłoniach

Czy dojrzała kobieta musi dać się zamknąć w nudne i banalnie ubrania? Zdecydowanie nie, klasyczna elegancja zawsze się sprawdzi i zawsze wygląda dobrze. Nie znaczy to jednak, że kobiety po 50-tce powinny wybierać przysłowiowe bezkształtne worki. Klasyka w modzie to przede wszystkim styl old money, czyli dobre jakościowo tkaniny oraz ponadczasowe fasony. Bez względu na wiek warto mieć w swojej szafie dobrze skrojoną marynarkę, białą koszulę oraz małą czarną. Uznaje się, że w przypadku kobiet dojrzałych dobrze sprawdzą się także ciepłe i jasne kolory. Takie odcienie zmiękczają rysy twarzy i optycznie je odmładzają. Lepiej unikać jest bardzo ciemnych stylizacji bez żadnego kolorystycznego dodatku. Połączenie czerni, szarości i granatu może sprawić, ze będziemy wyglądać na przemęczone, a cera na poszarzałą. Nie trzeba się także bać kolorów. Kobiety po 50-tce rewelacyjnie prezentują się w intensywnych odcieniach. Jesienią 2023 można wybrać fuksję, intensywną zieleń, róż oraz pomarańcz.

Wzory ubrań, które odmładzają

Jednym z ponadczasowych hitów dla kobiet dojrzałych jest moda retro, a przede wszystkim wzory ubrań z lata 50-tych. Długa, rozkloszowana spódnica w grochy i klasyczna koszula to prosta stylizacja, która sprawi, że będziesz prezentować się elegancko oraz oryginalnie. Unikaj zbyt przesadnego łączenia ze sobą dużych, geometrycznych printów. Przytłoczą one Twoją urodę i sprawią, że "zginiesz" w całej stylizacji. Jeżeli chcesz postawić na klasyczną elegancję, to wybieraj delikatne wzory, zawsze sprawdzi się uniwersalna pepitka oraz minimalistyczne kwiaty.

