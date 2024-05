Kultowa marka z ubraniami otwiera sklepy w Warszawie. Ich ubrania to synonim dobrej jakości i stylu

Jak dobrać bieliznę ślubną do sukienki? – 5 praktycznych porad

- Jesteśmy bardzo podekscytowani rozwojem naszej marki w Warszawie. Czujemy się tutaj jak w domu. - mówi Lina Söderqvist, Managing Director & Other Stories. - Nasze nowe lokalizacje oferują ulepszone doświadczenie zakupowe, obejmujące zarówno nasze kolekcje, jak i świat marki & Other Stories. Nie możemy się już doczekać nowych otwarć i zaproszenia klientów w Polsce do odkrywania naszego świata.

W obydwu sklepach dostępne będą najnowsze kolekcje marki na bieżący sezon, prezentujące zarówno eleganckie klasyki, jak i bardziej ekstrawaganckie propozycje, które zaspokajają wszystkie modowe pragnienia. Znajdziemy tu proste, ale wyraźnie zdefiniowane kroje, zdobne marszczenia, plisy i motywy kwiatowe, a także wyjątkową, szczotkowaną biżuterię i tkane torby, oraz zapachy i kosmetyki do makijażu, które uzupełnią stylizacje. Letnia kolekcja & Other Stories to esencja mody, która harmonijnie łączy ponadczasowe i najnowsze trendy. Od lekkich strojów plażowych po kreacje w stylu glamour.

Wszystkie sklepy & Other Stories inspirowane są kreatywną energią danej lokalizacji. W przypadku warszawskich salonów, koncepcja zakładała uchwycenie pełnej luzu i tętniącej życiem atmosfery, jaką ucieleśnia to miasto. Nowe lokalizacje odsłaniają wizjonerski koncept "domu artystki" - przestrzeni, w której zarówno mieszka, jak i pracuje artystyczna dusza.

Sklep w Westfield Arkadia obejmuje powierzchnię około 500 m², a nowy lokal w Westfield Mokotów to około 600 m². Obydwa wnętrza wykończone zostały w palecie ciepłych barw ziemi, z akcentami w kolorze stali i metalicznego srebra. Wystroje zostały zaprojektowane tak, aby ucieleśniać nowoczesną kobiecość i ożywiać świat mody i urody & Other Stories.

Lokalizacje sklepów:

Nowy sklep - Westfield Arkadia

Otwarcie w środę, 15 maja

Wielkie otwarcie w sobotę, 18 maja – Ekskluzywne torby z prezentami i 15% rabatu dla pierwszych 100 klientów

Adres: al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa

Poniedziałek – Sobota 10:00 – 22:00

Niedziela 10:00 – 21:00

Relokacja - Westfield Mokotów

Otwarcie w piątek 17 maja – Ekskluzywne torby z prezentami i 15% rabatu dla pierwszych 100 klientów

Adres: ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa

Poniedziałek – Sobota 10:00 – 22:00

Niedziela 10:00 – 21:00

i Autor: materiał prasowy & Other Stories

