Najpiękniejszy manicure na zimę. Kolory paznokci, które sprawią, że Twoje dłonie będą wyglądać młodo i elegancko. Do mody wraca kultowy manicure lat 90-tych

Modny manicure na zimę 2023/2024. Wraca elegancki trend sprzed lat

Miłośniczki elegancki i minimalizmu będą zachwycone. Jednym z gorących trendów w manicure na zimę będzie klasyczny french manicure. To absolutna elegancja i tradycyjność. W klasycznej wersji french manicure ogranicza się do pomalowanych na biało końcówek paznokcia, a resztę płytki pokrycie jasnoróżowym lub przezroczystym lakierem. Manicure francuski szczyt swojej popularności przeżywał w latach 90-tych, teraz powraca. Jego historia jest znacznie dłuższa, jak podaje Twój Styl wymyślił go Jeff Pink, założyciel marki Orly. - Poprosili mnie, żebym stworzył kolor (red. lakieru do paznokci), który pasowałby do każdego stroju – wspominał Pink w rozmowie z z serwisem Whowhatwear. Klasyczny french pasuje do każdej stylizacji i dobrze prezentuje się zarówno na dłuższych, jak i krótszych paznokciach. Zimą 2023/2024 możesz poszaleć i dołożyć do french manicure zdobienia oraz element kolorystyczny. Jennifer Aniston stawia na muted french manicure. Jest to połączenie klasyczne manicure francuskiego z elementami blendowania i ombre. Kolory biały i lekko różowy delikatnie się przenikają i nie ma w nim zauważalnych granic.

To będzie najmodniejszy manicure na zimę. Zainspiruj się zdjęciami