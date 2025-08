Takie pazy to już przeszłość. Żelowy i hybrydowy manicure zakazany, jest potwierdzenie Sanepidu. Od kiedy koniec z hybrydą?

Sanepid wprowadza zakaz używania substancji TPO w kosmetykach, co uderzy w manicure żelowy i hybrydowy.

TPO, kluczowy składnik utwardzający lakiery, został sklasyfikowany jako szkodliwy dla rozrodczości.

Jakie są alternatywy dla hybrydy i czy to koniec trwałego manicure, jaki znamy?

TPO, czyli tlenek difenylo - (2,4,6-trimetylobenzoilo) fosfiny, to substancja, która dotychczas była motorem napędowym manicure hybrydowego i żelowego. To dzięki niej lakiery utwardzały się pod lampą UV/LED, zapewniając trwałość i efekt, który pokochały miliony kobiet. Działał jako fotoinicjator, aktywując proces polimeryzacji, czyli twardnienia lakieru. Jednak po przeprowadzeniu wielu badań okazało się, że to, co dobre dla trwałości manicure, niekoniecznie jest dobre dla naszego zdrowia.

Zakaz używania lakierów hybrydowych w Polsce. Dlaczego?

Główny Inspektorat Sanitarny, na podstawie unijne przepisy dotyczące kosmetyków, podjął decyzję o całkowitym zakazie stosowania TPO. Powód? Został sklasyfikowany jako substancja szkodliwa dla rozrodczości kategorii 1B. Oznacza to, że istnieje potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na płodność.

Od kiedy zakaz używania lakierów hybrydowych z TPO w Polsce?

Zakaz wprowadzania do obrotu produktów z TPO będzie obowiązywał od 1 września 2025 roku. Od tego momentu żaden nowy produkt zawierający TPO nie może trafić na rynek. Dotyczy to zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej. Nawet jeśli salony i sklepy mają zapasy, nie będą mogły sprzedawać tych produktów po dacie wejścia w życie zakazu.

Trwały manicure. Jakie są alternatywy dla hybrydy?

Branża kosmetyczna stoi przed ogromnym wyzwaniem. Konieczne jest znalezienie alternatywnych rozwiązań, które zastąpią TPO, lub całkowita zmiana podejścia do stylizacji paznokci. Wiele firm pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Jedną z opcji może być manicure tytanowy. Do stylizacji paznokci wykorzystywany jest proszek utwardzany lakierem. Bez konieczności używania lampy UV.

