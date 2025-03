Te paznokcie będą modne w tym sezonie! Polki już je pokochały. Trendy manicure dla każdej kobiety

Przepiękny manicure na wiosnę 2025. O te paznokcie będą błagały kobiety

Wiosna w modzie to przede wszystkim czas kolorów i hołdu wobec natury. Manicure na wiosnę może być powiewem świeżości i nowy spojrzeniem. Po typowo zimowych kolorach, jak czerwienie, granaty oraz ciemne zielenie, warto postawić na odżywcze barwy, które przywołują dobre emocje i kojarzą się ze słonecznymi dniami. Manicure na wiosnę nie musi być delikatny. Jeżeli lubisz kolory to nie bój się soczystej pomarańczy lub trawiastej zieleni. Te kolory w odpowiednim wydaniu mogą wyglądać rewelacyjnie. Trendy w manicure na wiosnę 2025 wieszczą koniec minimalizmu i stawiają na bogate zdobienia. Oczywiście nie znaczy to, że musisz rezygnować z bezowych i neutralnych kolorów lakierów do paznokci. Wiosną 2025 warto jednak dodać do nich nieco błysku. Do mody wrócą cyrkonie i brokatowe zdobienia. Pamiętaj, karnawał w 2025 roku kończy się dopiero 4 marca. Jest zatem dużo czasu aby poszaleć.

To będzie najgorętszy manicure na wiosnę 2025. Takich paznokci jeszcze nie było

Jednym z największych trendów w manicure będzie tak zwany opulent textures. To wyjątkowy i bardzo bogato zdobiony manicure. Odbija światło i daje wrażenie setek mieniących się barw. Opulent textures to połączeniu wielu tekstur i formuł, na przykład efekty przypominające krople wody lub spływająca lawę. Wiosną 2025 do mody wrócą także matowe paznokcie o lekko aksamitnym wykończeniu. Ma ono kojarzyć się z tekstura tkanin. Koniec roku 2024 w modzie przyniósł fascynację stylem gotyckim. W 2025 roku będziemy kontynuować ten trend Cherry black nails to manicure łączący w sobie zmysłową czerń z kobiecymi odcieniami czerwieni. Jest ona w tym wydaniu ciemna i przygaszona. Świetnie sprawdzą się do tego rodzaju manicure lakiery w kolorach czerwonego wina oraz burgundy. Cherry black nails ma być metaliczny i dobrze odbijać światło. Taki jest właśnie modny manicure na wiosnę 2025.