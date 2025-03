Zaproś słońce do swojego życia. Przepiękne perfumy na wiosnę, które sprawią, że pokochasz tę kompozycję

ANIA KRUK otwiera pierwszy butik we Wrocławiu – nowy koncept, wyjątkowa biżuteria

Od drukarni do kawiarni – Green Caffè Nero otwiera 10. kawiarnię w Krakowie i oddaje hołd dziennikarskiej tradycji

Wiosenne zapachy to przede wszystkim paleta świeżości i owocowych aromatów. Wiosna to czas gdy wszystko budzi się do życia. Również świat zapachów stawia na lżejsze, bardziej kwiatowe lub owocowe kompozycje.

Zaproś słońce wraz z nową Beach Blossom Cologne

Spakuj walizki na letni wyjazd. Na idyllicznych, otoczonych palmami, plażach Seszelów napotkasz wyjątkową rzadkość: coco de mer. To właśnie pięknie wyrzeźbiona forma wygrzewającego się w tropikalnym słońcu kokosa morskiego była inspiracją dla świeżego solarnego zapachu Cologne Beach Blossom.

Nieoczekiwana i orzeźwiająca, unoszona lekką bryzą nuta kokosowej wody napotyka iskrzące się, przejrzyste nuty limonki oraz mięty. Całość otula ciepło fasoli tonka.

i Autor: materiały prasowe Jo Malone