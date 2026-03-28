Roksana Wegiel poczuła już lato! Zachwyciła w szortach i srebrnym staniku! Odważna stylizacja wiele odsłoniła

Roksana Węgiel pracuje nad nowym albumem

Roksana Węgiel (21 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy.

Ostatnie dwa lata to dla Roksany Węgiel pasmo sukcesów. Wzięła udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, nagrywała płytę i wyszła za mąż! Pod koniec sierpnia obchodziła pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem (29 l.).

Młodziutka piosenkarka nie osiada na laurach. Zwyciężczyni "The Voice Kids" pracuje obecnie nad swoim trzecim albumem. Roxie zaprezentowała już pierwsze utwory z długo wyczekiwanego krążka. Pierwszy z nich "Błękit" z miejsca stał się hitem. Teledysk do piosenki został odtworzony ponad dziewięć milionów razy.

Roksana Węgiel w odważnej stylizacji

Roxana Węgiel łączy pracę w studiu z występami na żywo. Dołączyła również do tegorocznej akcji "ESKA odwołuje zimę". Razem ze słuchaczami oraz Darią Ładochą (44 l.) wypłynęli "na szeroką wodę". Wśród różnych atrakcji nie zabrakło również i koncertu Roxie. 21-latka zaśpiewała na wycieczkowcu swoje największe przeboje.

Piosenkarka od pewnego czasu stawia na odważne stylizacje. Nie inaczej był tym razem. Na scenę wkroczyła w kreacji, która idealnie sprawdziłaby się podczas letniego festiwalu. Jeanowe spodenki podkreśliły jej zgrabne nogi, a góra stylizacji odsłoniła idealnie płaski brzuch. Roxie zamiast topu wybrała bowiem połyskujący srebrny stanik. Na ramiona narzuciła obszerną katanę, która była przyozdobiona błyszczącymi skrawkami materiału.

