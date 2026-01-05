Roxie Węgiel podsumowała pierwszy rok małżeństwa z Kevinem. Krótko i na temat

Roxie Węgiel jako jedna z nielicznych artystek zaśpiewała na "Sylwestrze z Dwójką" swoją nową piosenkę. A w dodatku balladę. - Stworzenie tej piosenki określiło drogę, jaką chcę podążać. To była długa droga poszukiwań i eksperymentów muzycznych. Chcę tworzyć power ballady. Płyta będzie nosić tytuł "Błękit" i ukaże się już wiosną. Myślę, że będzie się broniła po prostu prawdziwą muzyką. Bo w dzisiejszych czasach przeróżni artyści tworzą przeróżne piosenki, używają efektów, sztuczna inteligencja też mocno dominuje rynek. A każdy artysta powinien bronić się swoją najmocniejszą rzeczą, a u mnie to był po prostu głos. Rok temu na Sylwestra wystąpiłam z piosenką "Ah, ah, ah", tańczyłam na scenie i miałam poczucie, że to chyba nie jest to, co powinnam robić, bo mnóstwo osób może to powtórzyć - powiedziała nam Roxie Węgiel.

- A jak podsumowujesz ten rok prywatnie? Bo to pierwszy pełen rok w małżeństwie, prawda? - zapytaliśmy Roxie.

Pięknie. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa prywatnie. Zawodowo też było wszystko cudnie

- powiedziała nam Roxie.

Cała rozmowa z piosenkarką w naszym wideo.