Roxie Węgiel podsumowała pierwszy rok małżeństwa z Kevinem. Krótko i na temat

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-01-05 11:30

Roxie Węgiel była jedną z największych gwiazd "Sylwestra z Dwójką". Za kulisami spotkaliśmy się z artystką, by podsumować miniony już 2025 rok. Roxie może pochwalić się kolejnym wielkim przebojem. Piosenka "Błękit" jest nawet wybierana przez młode pary na swój pierwszy taniec podczas ślubów. A jak prywatnie wyglądał dla Roxie ten rok? Zobaczcie naszą rozmowę wideo.

Roxie Węgiel podsumowuje rok od ślubu z Kevinem

Roxie Węgiel jako jedna z nielicznych artystek zaśpiewała na "Sylwestrze z Dwójką" swoją nową piosenkę. A w dodatku balladę. - Stworzenie tej piosenki określiło drogę, jaką chcę podążać. To była długa droga poszukiwań i eksperymentów muzycznych. Chcę tworzyć power ballady. Płyta będzie nosić tytuł "Błękit" i ukaże się już wiosną. Myślę, że będzie się broniła po prostu prawdziwą muzyką. Bo w dzisiejszych czasach przeróżni artyści tworzą przeróżne piosenki, używają efektów, sztuczna inteligencja też mocno dominuje rynek. A każdy artysta powinien bronić się swoją najmocniejszą rzeczą, a u mnie to był po prostu głos. Rok temu na Sylwestra wystąpiłam z piosenką "Ah, ah, ah", tańczyłam na scenie i miałam poczucie, że to chyba nie jest to, co powinnam robić, bo mnóstwo osób może to powtórzyć - powiedziała nam Roxie Węgiel.

NIE PRZEGAP: Roksana Węgiel PRZERYWA MILCZENIE o ślubie Viki Gabor. "Widać, że się pogubiła"

- A jak podsumowujesz ten rok prywatnie? Bo to pierwszy pełen rok w małżeństwie, prawda? - zapytaliśmy Roxie.

Pięknie. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa prywatnie. Zawodowo też było wszystko cudnie

- powiedziała nam Roxie. 

Cała rozmowa z piosenkarką w naszym wideo.

Super Express Google News
Kevin Mglej chudy jak por! Zaraz dogoni Roxie Węgiel
16 zdjęć
Sonda
Roxie Węgiel czy Viki Gabor. Kogo wybierasz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL