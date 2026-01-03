Leszek Lichota nie rozpacza po rozstaniu. Ma nową miłość

Leszek Lichota (48 l.) i Ilona Wrońska (48 l.) ponad dwie dekady temu poznali się na planie serialu "Na Wspólnej". Na planie produkcji TVN połączyło ich uczucie i szybko stali się wzorem idealnego aktorskiego związku. Aktorska para doczekała się dwójki dzieci - Nataszy i Kajetana. Prowadzili również wspólny biznes w Beskidzie Niskim. Mimo to nigdy nie zdecydowali się na ślub.

Na początku października w ich mediach społecznościowych ukazało się zaskakujące oświadczenie. Leszek Lichota i Ilona Wrońska przekazali w nim, że ich związek przeszedł do historii. Do rozstania miało dojść już kilka miesięcy wcześniej. Informacja o rozstaniu aktorskiej pary była zaskoczeniem dla wielu.

Aktor nie rozpaczał za długo po rozpadzie ponad dwudziestoletniego związku. Na początku grudnia Leszek Lichota pojawił się na pokazie filmu "Dziki". I nie był sam! Towarzyszyła mu piękna blondynka. Para nie mogła oderwać od siebie wzroku. Nikt nie miał wątpliwości, że łączy ich coś więcej.

Leszek Lichota o nowym związku. Krótko i wymownie

Po oficjalnym rozstaniu z Iloną Wrońską aktor unikał komentowania życia prywatnego, tym bardziej więc jego wspólny występ z nową towarzyszką wzbudził spore emocje. Kilka dni później gościł w programie "Pytanie na śniadanie" padło pytanie o nowy związek.

Powiem tylko, że jest to dowód na to, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne również dla nas - odpowiedział wymijająco aktor

Niedawno został zapytany o postanowienia noworoczne oraz o to, czy planuje z nową ukochaną wspólną przyszłość. I tym razem nie zdecydował się na konkretną odpowiedź.

Jak chcecie, to spełniajcie postanowienia, ja nie postanawiam - powiedział "Telemagazynowi".

Partnerka Leszka Lichoty nie jest nową twarzą w polskim show-biznesie. To Krystyna Baran, 42-letnia stylistka i kostiumografka, która pracowała przy wielu popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracowała m.in. z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Agatą Młynarską. Zakochani mieli poznać się na planie serialu "Wataha".

