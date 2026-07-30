Lekarze z Katowic dokonali prawdziwego cudu. Uratowali serce małego Mikołaja

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
2026-07-30 19:32

Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dokonali niezwykle skomplikowanej operacji, która dała małemu Mikołajowi szansę na normalne życie. Chłopiec miał tak poważną wadę serca i płuc, że wcześniej był rozważany do przeszczepu obu narządów. Dziś 2,5-latek znów biega, bawi się i zachwyca wszystkich swoją energią.

Lekarze z Katowic dokonali cudu. „Naprawili serduszko” małego Mikołaja

Patrząc dziś na Mikołaja, trudno uwierzyć, jak dramatyczna była jego historia. 2,5-letni chłopiec tryska energią, biega i cieszy się dzieciństwem. Jeszcze niedawno jego życie było poważnie zagrożone, a lekarze rozważali nawet przeszczep serca i płuc.

Wszystko zaczęło się jeszcze przed jego narodzinami. Rodzice dowiedzieli się o poważnej wadzie serca podczas siódmego miesiąca ciąży. Lewa komora serca chłopca była bardzo mocno uszkodzona. Po urodzeniu Mikołaj trafił do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie lekarze walczyli o jego życie.

Z czasem możliwości leczenia wyczerpały się i chłopiec został zakwalifikowany do przeszczepu zarówno serca, jak i płuc.

– Dla niego nie było właściwie ratunku – mówił prof. Jacek Kusa, ordynator Oddziału Kardiologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Polecany artykuł:

Stracił stopę w wypadku. Teraz TESTUJE nową! Polscy lekarze znowu się popisali!
Naprawili serduszko małemu Mikołajowi

Katowiccy lekarze podjęli się wyjątkowo trudnej operacji

Nadzieję dał zespół lekarzy z katowickiego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Zamiast przeszczepu zdecydowano się na przeprowadzenie niezwykle skomplikowanej operacji rekonstrukcyjnej serca.

Wcześniej specjaliści musieli opanować nadciśnienie płucne u małego pacjenta. Dopiero wtedy można było rozpocząć próbę przebudowy serca.

– Udało nam się opanować nadciśnienie. Dzięki temu mogliśmy spróbować przebudować serce chłopca – wyjaśniał dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg.

Podczas operacji pracowały jednocześnie dwa zespoły medyczne. Jeden zajmował się tętnicami płucnymi i rekonstrukcją zastawek aortalnych, drugi operował wnętrze serca. W sumie w zabiegu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Operacja trwała około 12 godzin i była jedną z najbardziej skomplikowanych w historii katowickiego ośrodka. W literaturze anglosaskiej tego typu zabiegi bywają określane mianem „operacji kosmicznych” ze względu na ich niezwykły stopień trudności.

Lekarze m.in. zmienili funkcję komór serca – prawa komora przejęła zadania lewej. Dzięki temu organizm chłopca zaczął prawidłowo funkcjonować.

Mały Mikołaj z zabawką na tle lekarzy z Katowic. O skomplikowanej operacji serca chłopca przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 13

"To jest cud”. Mikołaj dostał nowe życie

Dziś Mikołaj wrócił do szpitala, który dał mu szansę na przyszłość. Wraz z rodzicami Hanną i Krzysztofem odwiedził Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Chłopiec, którego rodzice nazywają Mikim, nie przypomina dziecka, o którego życie jeszcze niedawno walczyli lekarze.

– Mikołaj padał na podłogę zmęczony, paluszki robiły mu się fioletowe – wspominała mama chłopca.

Dziś problemem rodziców jest raczej nadmiar energii syna. Mikołaj biega, bawi się z rodzeństwem i chętnie chodzi na plac zabaw.

– Jak widać, Mikołaj ma energii nie za dwoje, ale za troje. Teraz może funkcjonować zupełnie normalnie, choć oczywiście nadal będzie pod opieką lekarzy – podkreślali specjaliści.

Rodzice przyznają, że decyzja o operacji była ogromnym wyzwaniem. Wiedzieli, że zabieg wiąże się z dużym ryzykiem, a jego wynik jest niepewny.

– Kiedy doktor wyszedł z sali operacyjnej i powiedział, że się udało, była wielka ulga. To jest cud. Mikołaj zyskał dzięki tutejszym lekarzom nowe życie – mówiła mama chłopca

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA