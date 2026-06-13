Tysiące osób przeszło ulicami Warszawy w Paradzie Równości, manifestując solidarność ze społecznością LGBT+.

Wśród uczestników znaleźli się prominentni politycy, tacy jak Rafał Trzaskowski, Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat, wspierający ideę równości.

Parada, zorganizowana w Miesiącu Dumy, podkreśliła znaczenie praw osób LGBT+ i potrzebę akceptacji.

Parada Równości w Warszawie. Znani politycy na czele tęczowego marszu

Sobotni marsz w stolicy był nie tylko radosnym świętem, ale i demonstracją politycznego wsparcia. Na czele pochodu, obok prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, pojawili się kluczowi przedstawiciele polskiej sceny politycznej. Wśród nich był życiowy partner Roberta Biedronia - Krzysztof Śmiszek, a także liderzy Lewicy – wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Ich obecność to jasny sygnał wsparcia dla społeczności LGBT+.

– Warszawa jest dla wszystkich – napisał krótko na portalu X prezydent Trzaskowski. I załączył w poście zdjęcie z uczestnikami imprezy.

– Parada Równości. Czy to się komuś podoba czy nie. Mnie się podoba. Więc jestem – napisał z kolei Marszałek Sejmu RP i Przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Parada Równości. Czy to się komuś podoba czy nie. Mnie się podoba. Więc jestem❤️ pic.twitter.com/8ONeyApjiT— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) June 13, 2026

Parada Równości w Warszawie

Ważny głos w walce o równe prawa. Czerwiec miesiącem dumy społeczności LGBT+

Parada Równości wpisuje się w globalne obchody Miesiąca Dumy, będąc kulminacyjnym punktem w walce o prawa osób LGBT+ w Polsce. Uczestnicy nieśli transparenty z postulatami dotyczącymi m.in. równości małżeńskiej. Jak informują organizatorzy, marsz jest formą nacisku na decydentów, by przyspieszyć prace nad ustawami gwarantującymi pełne równouprawnienie. Jak podkreslają organizatorzy, każdy taki marsz to krok w stronę bardziej otwartej i tolerancyjnej Polski.

W tym roku na paradzie oprócz polityków zjawiła się tęczowa husaria. Zobacz zdjęcia w poniższej galerii.

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