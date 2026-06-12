Babcia Kidawa-Błońska z wnuczkiem w Sopocie. Wzruszające kadry

Fotoreporter „Super Expressu” sfotografował Małgorzatę Kidawę-Błońską podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie.

Marszałek Senatu została uchwycona w swobodnej, prywatnej odsłonie.

Na zdjęciach widać ją podczas opieki nad wnuczkiem.

To rzadki widok polityczki poza oficjalnymi obowiązkami.

Małgorzata Kidawa-Błońska prywatnie. Tak spędzała czas z wnuczkiem

Rzadko oglądamy Małgorzatę Kidawę-Błońską w takiej sytuacji. Bez mównicy, politycznych sporów i oficjalnej otoczki. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył marszałek Senatu podczas spaceru w Sopocie. Był dziecięcy wózek, spokojna przechadzka i chwile poświęcone wnuczkowi.

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Kidawa-Błońska rok temu w styczniu została babcią wnuczka Jana. Na najnowszych zdjęciach widać, że rola babci sprawia jej dużo radości. Marszałek Senatu uśmiechała się i z uwagą zajmowała się dzieckiem. Cała scena była daleka od sztywnej politycznej codzienności. Bardziej przypominała zwyczajne chwile spędzane z wnukiem podczas wypoczynku nad morzem.

Spacer po Sopocie z wnuczkiem

Na zdjęciach wykonanych przez fotoreportera „Super Expressu” widać, jak Małgorzata Kidawa-Błońska spędza czas z wnuczkiem. Polityczka została uchwycona podczas spokojnego spaceru po Sopocie.

Fotografie pokazują ją w naturalnej sytuacji, z dala od politycznych wydarzeń i oficjalnych wystąpień. Uwagę marszałek Senatu skupia przede wszystkim dziecko. Trudno nie odnieść wrażenia, że były to po prostu zwykłe, codzienne chwile babci z wnukiem.

Kidawa-Błońska jako babcia. Takich zdjęć nie widzi się codziennie

Zdjęcia z Sopotu pokazują Małgorzatę Kidawę-Błońską w roli, której wyborcy i obserwatorzy polityki na co dzień właściwie nie mają okazji oglądać. Zazwyczaj widzimy ją na sali obrad, podczas konferencji prasowych czy państwowych uroczystości. Tym razem polityka schodzi na dalszy plan. Na pierwszym planie jest wnuczek i wspólnie spędzany czas.I właśnie w tym tkwi siła tych fotografii. W przestrzeni publicznej politycy najczęściej funkcjonują przez pryzmat sporów, wystąpień i politycznych starć. Takie obrazy dominują przekaz dnia. Tutaj jest zupełnie inaczej, bez pośpiechu i bez politycznego napięcia. To zwyczajny moment, który przypomina, że za urzędami, funkcjami i tytułami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.

Nie znajdziemy tu głośnych deklaracji ani komentarzy do bieżących wydarzeń. Jest za to spacer po Sopocie i czas poświęcony wnuczkowi. To kadry, które pokazują marszałek Senatu z bardziej osobistej, rzadziej oglądanej strony i właśnie dlatego przyciągają uwagę.

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