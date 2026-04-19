"Taniec z Gwiazdami" z nietypowym odcinkiem. Kto odpadł 19.04.2026? Jurorzy zaskoczyli wszystkich!

Kamil Polewski
2026-04-19 22:44

Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy z wielu powodów. Uczestnicy tańczyli z innymi tancerzami, pojawiły się tria i nie brakowało też dram - głównie z udziałem Magdaleny Boczarskiej i Czarnej Mamby. Twórcy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" najbardziej zaskoczyli nas jednak wynikiem.

Autor: AKPA

Trwa 18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie tanecznego hitu Polsatu pozostała już mniej niż połowa uczestników marzących o kolejnej Kryształowej Kuli. W poprzednim odcinku program opuściły dwie pary: Izabella Miko i Albert Kosiński pokonali w dogrywce Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską, ale ostatecznie pożegnali się z show na samym końcu wieczoru. Przewodnim tematem był Internet, a do prowadzących dołączył zwycięzca poprzedniej edycji - Mikołaj "Bagi" Bagiński.

Nietypowe popisy w "Dancing with the Stars". Trójki i dwa tańce

Tym razem z kolei doszło do małego zamieszania. Widzowie w zeszłym tygodniu przemieszali składy par, a ponadto wszyscy musieli się przygotować do dwóch występów. Kto z kim zatańczył? Wynik głosowania internetowego był następujący:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

"Taniec z Gwiazdami" - kto dziś odpadł? Jurorzy i widzowie podjęli decyzję

Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović jak zawsze wywołały rozgrzały emocje wśród widzów w mediach społecznościowych. Największym szokiem okazało się jednak to, że w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"... nikt nie odpadł!

Punktacja jury była następująca:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Aktualne wyniki. To oni walczą o Kryształową Kulę

W programie pozostali:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z kolei jak do tej pory odpadli:

  • 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANCING WITH THE STARS
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI