"Taniec z Gwiazdami" z nietypowym odcinkiem. Kto odpadł 19.04.2026? Jurorzy zaskoczyli wszystkich!

Trwa 18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie tanecznego hitu Polsatu pozostała już mniej niż połowa uczestników marzących o kolejnej Kryształowej Kuli. W poprzednim odcinku program opuściły dwie pary: Izabella Miko i Albert Kosiński pokonali w dogrywce Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską, ale ostatecznie pożegnali się z show na samym końcu wieczoru. Przewodnim tematem był Internet, a do prowadzących dołączył zwycięzca poprzedniej edycji - Mikołaj "Bagi" Bagiński.
Nietypowe popisy w "Dancing with the Stars". Trójki i dwa tańce
Tym razem z kolei doszło do małego zamieszania. Widzowie w zeszłym tygodniu przemieszali składy par, a ponadto wszyscy musieli się przygotować do dwóch występów. Kto z kim zatańczył? Wynik głosowania internetowego był następujący:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz
"Taniec z Gwiazdami" - kto dziś odpadł? Jurorzy i widzowie podjęli decyzję
Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović jak zawsze wywołały rozgrzały emocje wśród widzów w mediach społecznościowych. Największym szokiem okazało się jednak to, że w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"... nikt nie odpadł!
Punktacja jury była następująca:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.
Aktualne wyniki. To oni walczą o Kryształową Kulę
W programie pozostali:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Z kolei jak do tej pory odpadli:
- 7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
- 8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski