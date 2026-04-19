"Taniec z Gwiazdami" z nietypowym odcinkiem. Kto odpadł 19.04.2026? Jurorzy zaskoczyli wszystkich!

Trwa 18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie tanecznego hitu Polsatu pozostała już mniej niż połowa uczestników marzących o kolejnej Kryształowej Kuli. W poprzednim odcinku program opuściły dwie pary: Izabella Miko i Albert Kosiński pokonali w dogrywce Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską, ale ostatecznie pożegnali się z show na samym końcu wieczoru. Przewodnim tematem był Internet, a do prowadzących dołączył zwycięzca poprzedniej edycji - Mikołaj "Bagi" Bagiński.

Nietypowe popisy w "Dancing with the Stars". Trójki i dwa tańce

Tym razem z kolei doszło do małego zamieszania. Widzowie w zeszłym tygodniu przemieszali składy par, a ponadto wszyscy musieli się przygotować do dwóch występów. Kto z kim zatańczył? Wynik głosowania internetowego był następujący:

Sebastian Fabijański i Daria Syta

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

"Taniec z Gwiazdami" - kto dziś odpadł? Jurorzy i widzowie podjęli decyzję

Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović jak zawsze wywołały rozgrzały emocje wśród widzów w mediach społecznościowych. Największym szokiem okazało się jednak to, że w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami"... nikt nie odpadł!

Punktacja jury była następująca:

Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Aktualne wyniki. To oni walczą o Kryształową Kulę

W programie pozostali:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z kolei jak do tej pory odpadli:

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożyński i Izabela Skierska

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski