"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy. Kto odpadł 12.04.2026? Zaskakująca eliminacja!

"Taniec z Gwiazdami": Dwie pary spotkały się w dogrywce. Kto odpadł?

W niedzielę, 12 marca na antenie Polsatu wyemitowano szósty odcinek osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Program wrócił po wielkanocnej przerwie. I to od razu z przytupem. Dwa tygodnie temu z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary!

Jako pierwsi odpadli Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, którzy pomimo ogromnych zasięgów influencerki w mediach społecznościowych, nie zdołali przekonać do siebie publiczności. Z programem pożegnali się również Mateusz Pawłowski oraz partnerująca mu Klaudia Rąba, którym ostatecznie nie pomogła dawna popularność aktora zdobyta w serialu "rodzinka.pl".

Dwie inne pary na początku szóstego odcinka spotkały się w dogrywce. Byli to Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński.

"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy

Szósty, wyjątkowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był hołdem dla internetowych trendów. Uczestnicy zatańczyli w rytm największych viralowych przebojów - zarówno świeżych hitów, jak i klasyków, które zyskały w sieci drugą młodość. Z kolei na widowni każdą z par wspierały gwiazdy sieci.

Sebastian Fabijański poprosił Krzysztofa Stanowskiego, żeby ten pojawił się na widowni "Tańca z Gwiazdami",

Gamou Fall otrzyma wsparcie od Jessiki Mercedes,

Kamil Nożyński zatańczy przy dopingu Zoliny,

Paulina Gałązka zaprosiła na widownię Ewą Chodakowską,

Izabella Miko poprosiła o wsparcie Kamila Szymczaka,

Kacper "Jasper" Porębski będzie wspierany przez byłego chłopaka Piotra Charazińskiego,

Piotr Kędzierski może liczyć na pomoc Michała Marszała,

Magdalena Boczarska dostanie wsparcie Zoi Skubis.

Kto odpadł 12.04.2026? Oto wyniki 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy oraz telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović, jak zawsze wywołały spore emocje wśród widzów. Jednak to głosy widzów zaważyły o losach kolejnej pary. Wiemy już, że w kolejnym odcinku zabraknie Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.

Punktacja jury była następująca:

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 40 pkt

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 40 pkt

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 37 pkt

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 33 pkt

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński: 31

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta: 29 pkt

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 24 pkt

Aktualna klasyfikacja 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami"

Przygodę z programem "Taniec z Gwiazdami" zakończyli:

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożynski i Izabela Skierska

9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

10. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

23

