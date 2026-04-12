"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy. Kto odpadł 12.04.2026? Zaskakująca eliminacja!

"Taniec z Gwiazdami": Dwie pary spotkały się w dogrywce. Kto odpadł?
W niedzielę, 12 marca na antenie Polsatu wyemitowano szósty odcinek osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Program wrócił po wielkanocnej przerwie. I to od razu z przytupem. Dwa tygodnie temu z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary!
Jako pierwsi odpadli Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, którzy pomimo ogromnych zasięgów influencerki w mediach społecznościowych, nie zdołali przekonać do siebie publiczności. Z programem pożegnali się również Mateusz Pawłowski oraz partnerująca mu Klaudia Rąba, którym ostatecznie nie pomogła dawna popularność aktora zdobyta w serialu "rodzinka.pl".
Dwie inne pary na początku szóstego odcinka spotkały się w dogrywce. Byli to Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński.
"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy
Szósty, wyjątkowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był hołdem dla internetowych trendów. Uczestnicy zatańczyli w rytm największych viralowych przebojów - zarówno świeżych hitów, jak i klasyków, które zyskały w sieci drugą młodość. Z kolei na widowni każdą z par wspierały gwiazdy sieci.
- Sebastian Fabijański poprosił Krzysztofa Stanowskiego, żeby ten pojawił się na widowni "Tańca z Gwiazdami",
- Gamou Fall otrzyma wsparcie od Jessiki Mercedes,
- Kamil Nożyński zatańczy przy dopingu Zoliny,
- Paulina Gałązka zaprosiła na widownię Ewą Chodakowską,
- Izabella Miko poprosiła o wsparcie Kamila Szymczaka,
- razem z Piotrem Kędzierskim na parkiecie pojawi się Michał Marszal,
- Kacper "Jasper" Porębski będzie wspierany przez byłego chłopaka Piotra Charazińskiego,
- Piotr Kędzierski może liczyć na pomoc Michała Marszała,
- Magdalena Boczarska dostanie wsparcie Zoi Skubis.
Kto odpadł 12.04.2026? Oto wyniki 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"
Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy oraz telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović, jak zawsze wywołały spore emocje wśród widzów. Jednak to głosy widzów zaważyły o losach kolejnej pary. Wiemy już, że w kolejnym odcinku zabraknie Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.
Punktacja jury była następująca:
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 40 pkt
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 40 pkt
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 37 pkt
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 33 pkt
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński: 31
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta: 29 pkt
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 24 pkt
Aktualna klasyfikacja 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami"
Przygodę z programem "Taniec z Gwiazdami" zakończyli:
7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński
8. miejsce - Kamil Nożynski i Izabela Skierska
9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
10. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:
Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
