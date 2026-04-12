"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy. Kto odpadł 12.04.2026? Zaskakująca eliminacja!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-12 22:20

Za nami kolejny odcinek osiemnastej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dwa tygodnie temu z programem pożegnały się aż dwie pary! Kolejne dwie były zagrożone i dzisiejszy odcinek rozpoczęły od dogrywki. Emocje w tanecznym show sięgały zenitu już na samym początku. Później na parkiet wkroczyły... gwiazdy sieci! Kto pożegnał się z dalszą rywalizacją?

Taniec z Gwiazdami
Taniec z Gwiazdami Taniec z Gwiazdami Kacper JASPER Porębski, Daria Syta, Taniec z Gwiazdami Kamil Nożyński, Izabela Skierska, Izabella Miko, Albert Kosiński
"Taniec z Gwiazdami": Dwie pary spotkały się w dogrywce. Kto odpadł?

W niedzielę, 12 marca na antenie Polsatu wyemitowano szósty odcinek osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Program wrócił po wielkanocnej przerwie. I to od razu z przytupem. Dwa tygodnie temu z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary!

Jako pierwsi odpadli Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, którzy pomimo ogromnych zasięgów influencerki w mediach społecznościowych, nie zdołali przekonać do siebie publiczności. Z programem pożegnali się również Mateusz Pawłowski oraz partnerująca mu Klaudia Rąba, którym ostatecznie nie pomogła dawna popularność aktora zdobyta w serialu "rodzinka.pl".

Dwie inne pary na początku szóstego odcinka spotkały się w dogrywce. Byli to Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński.

"Taniec z Gwiazdami": Odcinek internetowy

Szósty, wyjątkowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był hołdem dla internetowych trendów. Uczestnicy zatańczyli w rytm największych viralowych przebojów - zarówno świeżych hitów, jak i klasyków, które zyskały w sieci drugą młodość. Z kolei na widowni każdą z par wspierały gwiazdy sieci.

  • Sebastian Fabijański poprosił Krzysztofa Stanowskiego, żeby ten pojawił się na widowni "Tańca z Gwiazdami",
  • Gamou Fall otrzyma wsparcie od Jessiki Mercedes,
  • Kamil Nożyński zatańczy przy dopingu Zoliny,
  • Paulina Gałązka zaprosiła na widownię Ewą Chodakowską,
  • Izabella Miko poprosiła o wsparcie Kamila Szymczaka,
  • razem z Piotrem Kędzierskim na parkiecie pojawi się Michał Marszal,
  • Kacper "Jasper" Porębski będzie wspierany przez byłego chłopaka Piotra Charazińskiego,
  • Piotr Kędzierski może liczyć na pomoc Michała Marszała,
  • Magdalena Boczarska dostanie wsparcie Zoi Skubis.

Kto odpadł 12.04.2026? Oto wyniki 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Swoje głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy oraz telewidzowie w głosowaniu SMS oraz poprzez darmową aplikację programu. Oceny jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović, jak zawsze wywołały spore emocje wśród widzów. Jednak to głosy widzów zaważyły o losach kolejnej pary. Wiemy już, że w kolejnym odcinku zabraknie Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.

Punktacja jury była następująca:

  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 40 pkt
  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 40 pkt
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 37 pkt
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 33 pkt
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński: 31
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta: 29 pkt
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 24 pkt

Aktualna klasyfikacja 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami"

Przygodę z programem "Taniec z Gwiazdami" zakończyli:

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożynski i Izabela Skierska

9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

10. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI