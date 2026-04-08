Po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami" wraca do programu! Bagi zostanie nowym prowadzącym?!

Gwiazdy sieci podbijają "Taniec z Gwiazdami"

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Jurorzy nie mają już żadnej taryfy ulgowej dla uczestników i surowo oceniają gwiazdy programu. Niedzielny odcinek zacznie się od dogrywki, w której zaprezentują się dwie zagrożone pary. Reszta wystąpi na parkiecie razem z wyjątkowymi gośćmi! Producenci przygotowali bowiem kolejny z odcinków specjalnych.

Tym razem będzie to odcinek "internetowy". Tematem przewodnim będą internetowe trendy, a występy uczestników wesprą gwiazdy sieci. Zwrot ku internetowi trwa w "Tańcu z Gwiazdami" od kilku edycji. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku taneczne show zostało chwilowo zawieszone. Wraz z powrotem na ekrany w programie pojawiły się gwiazdy sieci. Do tej pory na parkiecie radziły sobie bardzo dobrze. Julia Żugaj (25 l.) razem z Wojciechem Kuciną (28 l.) zajęła drugie miejsce w 15. edycji show. W dwóch następnych to właśnie influencerzy sięgnęli po zwycięstwo.

Wiosną 2025 roku program wygrała Maria Jeleniewska (23 l.) razem z Jackiem Jeschke (34 l.). To nie spodobało się m.in. Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i jej fanom, którzy złośliwie komentowali, że "wygrał internet". Z kolei w siedemnastej edycji Kryształowa Kula trafiła w ręce Mikołaja "Bagi" Bagińskiego (24 l.), który u boku Magdaleny Tarnowskiej (27 l.) odnalazł w sobie taneczny talent.

"Taniec z Gwiazdami": Bagi dostał propozycję od Edwarda Miszczaka

Mikołaj Bagiński bardzo dobrze odnalazł się w show-biznesie. Influencer cieszy się ogromną popularnością, którą odczuła również jego taneczna partnerka. Wiele wskazuje na to, że Bagi na dłużej zagości w Polsacie. W środowe popołudnie do sieci trafiło nagranie, na którym młody influencer rozmawia z dyrektorem programowym stacji.

Od pewnego czasu pojawiają się informacje, według których zwycięzca osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" poprowadzi w słonecznej stacji własny program. Mikołaj postanowił więc dopytać się o to u źródła, nie kryjąc, że chętnie przyjąłby taką propozycję.

Bardzo byśmy nie chcieli tracić z tobą kontaktu, bo świetnie pokazałeś się w "Tańcu", i to nie tylko na parkiecie. Nie chciałbym stracić z tobą kontaktu - stwierdził Edward Miszczak.

Gdy Bagi wprost zapytał o własny program, dyrektor kreatywny nieco go przystopował. Miał za to dla niego inną propozycję.

Udział w programie to jedno, a prowadzenie to już coś zupełnie innego. Mam pomysł na program, ale najpierw musielibyśmy przeprowadzić kilka testów. Poprowadzisz "Taniec z gwiazdami" już w najbliższą niedzielę - powiedział Miszczak.

Myślicie, że Mikołaj Bagiński sprawdzi się w tej roli?

