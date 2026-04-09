To już nie jest ten sam program?! Polsat wpuszcza "internet" na parkiet

"Taniec z Gwiazdami": Burza wokół programu! Widzowie już się kłócą o gości
Już w niedzielę, 12 kwietnia o godz. 19:55 widzowie Polsatu zobaczą nowy odcinek tanecznego hitu. Emocje sięgną zenitu już na starcie - wszystko przez dogrywkę, w której o pozostanie w programie zawalczą dwie pary. Na parkiecie pojawią się Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożyński i Izabela Skierska. To właśnie po ich występach zapadnie decyzja, kto pożegna się z show. Jak się jednak okazuje, to dopiero początek emocji. Produkcja przygotowała coś, czego jeszcze nie było - odcinek inspirowany światem internetu, w którym uczestników wesprą znane postacie z sieci i show-biznesu.
Internet wchodzi do TV i robi zamieszanie! Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" podzieli widzów
Lista gości robi ogromne wrażenie i już teraz wywołuje burzę w sieci. Na widowni poszczególni uczestnicy dostaną takie wsparcie:
- Sebastian Fabijański poprosił Krzysztofa Stanowskiego, żeby ten pojawił się na widowni "Tańca z Gwiazdami",
- Gamou Fall otrzyma wsparcie od Jessiki Mercedes,
- Kamil Nożyński zatańczy przy dopingu Zoliny,
- Paulina Gałązka zaprosiła na widownię Ewą Chodakowską,
- Izabella Miko poprosiła o wsparcie Kamila Szymczaka,
- Kacper "Jasper" Porębski będzie wspierany przez byłego chłopaka Piotra Charazińskiego.
Do tej pory swoimi wyborami nie pochwaliła się jednak Magdalena Boczarska oraz Piotr Kędzierski, dlatego artykuł będziemy aktualizować na bieżąco.
To zestawienie gwarantuje emocje, ale też… spore kontrowersje. Najwięcej mówi się o Krzysztofie Stanowskim. Dziennikarz i twórca Kanału Zero to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego internetu. Jedni są zachwyceni jego obecnością na planie "TzG", inni nie kryją zaskoczenia. Kto wie, może w kolejnej edycji zatańczy sam Stanowski.
Sam Fabijański nie kryje entuzjazmu. Jak zdradził jego "internetowy wspieracz" pojawi się nie tylko na widowni, ale też w specjalnych materiałach przed występem pary.
Ale to nie koniec niespodzianek! Produkcja zdecydowała się na dodatkowy twist - odcinek współprowadzić będzie Bagi, znany z internetowej działalności. Jest to z pewnością chęć przyciągnięcia przed telewizory młodszej widowni. Miszczak wyraźnie chce, żeby "Taniec z Gwiazdami" szedł z duchem czasu. Jak to wyjdzie? Okaże się, dopiero kiedy zobaczymy wyniki oglądalności show Polsatu.
