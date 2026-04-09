To już nie jest ten sam program?! Polsat wpuszcza "internet" na parkiet

"Taniec z Gwiazdami": Burza wokół programu! Widzowie już się kłócą o gości

Już w niedzielę, 12 kwietnia o godz. 19:55 widzowie Polsatu zobaczą nowy odcinek tanecznego hitu. Emocje sięgną zenitu już na starcie - wszystko przez dogrywkę, w której o pozostanie w programie zawalczą dwie pary. Na parkiecie pojawią się Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożyński i Izabela Skierska. To właśnie po ich występach zapadnie decyzja, kto pożegna się z show. Jak się jednak okazuje, to dopiero początek emocji. Produkcja przygotowała coś, czego jeszcze nie było - odcinek inspirowany światem internetu, w którym uczestników wesprą znane postacie z sieci i show-biznesu.

Internet wchodzi do TV i robi zamieszanie! Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" podzieli widzów

Lista gości robi ogromne wrażenie i już teraz wywołuje burzę w sieci. Na widowni poszczególni uczestnicy dostaną takie wsparcie:

Do tej pory swoimi wyborami nie pochwaliła się jednak Magdalena Boczarska oraz Piotr Kędzierski, dlatego artykuł będziemy aktualizować na bieżąco.

To zestawienie gwarantuje emocje, ale też… spore kontrowersje. Najwięcej mówi się o Krzysztofie Stanowskim. Dziennikarz i twórca Kanału Zero to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego internetu. Jedni są zachwyceni jego obecnością na planie "TzG", inni nie kryją zaskoczenia. Kto wie, może w kolejnej edycji zatańczy sam Stanowski.

Sam Fabijański nie kryje entuzjazmu. Jak zdradził jego "internetowy wspieracz" pojawi się nie tylko na widowni, ale też w specjalnych materiałach przed występem pary.

Ale to nie koniec niespodzianek! Produkcja zdecydowała się na dodatkowy twist - odcinek współprowadzić będzie Bagi, znany z internetowej działalności. Jest to z pewnością chęć przyciągnięcia przed telewizory młodszej widowni. Miszczak wyraźnie chce, żeby "Taniec z Gwiazdami" szedł z duchem czasu. Jak to wyjdzie? Okaże się, dopiero kiedy zobaczymy wyniki oglądalności show Polsatu.

