Skandal w centrum Bydgoszczy! Mężczyzna obnażał się przy dziecku

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Jak podaje "Gazeta Pomorska", sprawa wyszła na jaw m.in. dzięki wpisowi opublikowanemu na facebookowej grupie Bydgoszczanie, gdzie pojawiło się zdjęcie z miejsca zdarzenia wraz z opisem.

Brak słów!! Zdjęcie z teraz!! Naprzeciwko Kauflanda ul. Wojska Polskiego facet wyciągający swoje przyrodzenie!! Obok dziewczyny siedział chłopiec, dziecko!! – napisała osoba, która opublikowała fotografię.

Zgłoszenie w tej sprawie trafiło również do policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał zdjęciowy i filmowy, który może pomóc w dalszym postępowaniu.

Jak przekazują mundurowi, sprawca jest już znany policji.

Policjanci już ustalili tożsamość tego mężczyzny. Jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu - mówi w rozmowie z "Pomorska" nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za swoje zachowanie przed wymiarem sprawiedliwości.

Przypominamy, że obnażanie się w miejscu publicznym jest traktowane w Polsce jako wykroczenie przeciwko obyczajności publicznej (art. 140 Kodeksu wykroczeń) i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, nagany lub grzywny do 1500 złotych. Sprawca nieobyczajnego wybryku naraża się na odpowiedzialność karną oraz wpis do rejestrów policyjnych.