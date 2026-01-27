Kobieta spadła ze skarpy przy platformie widokowej. Dramatyczna akcja ratunkowa! [ZDJĘCIA]

Po godzinie 21:15 służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, która spadła ze skarpy pod platformą widokową w Zakurzewie.

Jak przekazuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godz. 21.15. Według wstępnych informacji kobieta spadła ze skarpy znajdującej się pod platformą widokową w Zakurzewie. Ze względu na trudny, stromy i porośnięty roślinnością teren na miejsce skierowano nie tylko zespół ratownictwa medycznego, ale także straż pożarną.

Ratownicy szybko zlokalizowali poszkodowaną, jednak dotarcie do niej nie było łatwe. Konieczne było wykorzystanie specjalistycznych technik alpinistycznych, by bezpiecznie dostać się do kobiety i ewakuować ją z trudno dostępnego miejsca.

Po przeprowadzeniu akcji ratunkowej kobieta została przetransportowana w bezpieczne miejsce. Jak podaje „Gazeta Pomorska”, nie odniosła poważnych obrażeń – była jedynie poobijana. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach punktów widokowych, zwłaszcza po zmroku.