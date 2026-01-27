Kobieta spadła ze skarpy przy platformie widokowej. Dramatyczna akcja ratunkowa! [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-01-27 8:20

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (26 stycznia) w Zakurzewie pod Grudziądzem. Kobieta zsunęła się ze stromej skarpy w rejonie nowej platformy widokowej. Aby dotrzeć do poszkodowanej, strażacy musieli użyć technik alpinistycznych.

  • Po godzinie 21:15 służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, która spadła ze skarpy pod platformą widokową w Zakurzewie.
  • Akcja ratunkowa wymagała użycia technik alpinistycznych ze względu na trudny teren.
  • Kobieta została ewakuowana i przetransportowana w bezpieczne miejsce z jedynie lekkimi obrażeniami.
  • Służby apelują o ostrożność w rejonach punktów widokowych, szczególnie po zmroku.

Jak przekazuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godz. 21.15. Według wstępnych informacji kobieta spadła ze skarpy znajdującej się pod platformą widokową w Zakurzewie. Ze względu na trudny, stromy i porośnięty roślinnością teren na miejsce skierowano nie tylko zespół ratownictwa medycznego, ale także straż pożarną.

Kobieta spadła ze skarpy przy platformie widokowej. Dramatyczna akcja ratunkowa! [ZDJĘCIA]
6 zdjęć

Ratownicy szybko zlokalizowali poszkodowaną, jednak dotarcie do niej nie było łatwe. Konieczne było wykorzystanie specjalistycznych technik alpinistycznych, by bezpiecznie dostać się do kobiety i ewakuować ją z trudno dostępnego miejsca.

Po przeprowadzeniu akcji ratunkowej kobieta została przetransportowana w bezpieczne miejsce. Jak podaje „Gazeta Pomorska”, nie odniosła poważnych obrażeń – była jedynie poobijana. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach punktów widokowych, zwłaszcza po zmroku.

WYPADEK GRUDZIĄDZ
GRUDZIĄDZ