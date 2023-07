Przenieś się w czasie za darmo. Niezwykłe kino i niezwykłe upamiętnienie Powstania Warszawskiego

Sześć filmów VR dostępnych jest bezpłatnie codziennie w godz. 11-19, w samym sercu stolicy w „Oknie na Kulturę”, nowo otwartej galerii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekają tam fotele, gogle i słuchawki by przenieść gości do wirtualnej rzeczywistości w ramach Wirtualnego Teatru Historii. Widzowie mają okazję spotkać ciekawe postaci z polskiej historii oraz poznać ich losy. Na przykład „Dża-Dża” to dramat wojenny o utytułowanej polskiej tenisistce Jadwidze Jędrzejowskiej. „Wiktoria 1920” to film, w którym widz staje się bohaterem sierpnia 1920, gdy podczas wojny polsko-bolszewickiej rusza dostarczyć depeszę do Warszawy. „Kartka z Powstania” natomiast, to pierwsze polskie widowisko historyczne zrealizowane w technologii VR przez Narodowe Centrum Kultury.

W galerii „Okno na Kulturę” prezentowany będzie repertuar złożony z produkcji przygotowanych przez Biuro „Niepodległa”. Do wyboru będą 4 filmy:

„Dża-Dża” – dramat wojenny o utytułowanej polskiej tenisistce Jadwidze Jędrzejowskiej;

„Nie kochać w taką noc” – komedia muzyczna w międzywojennym kabarecie z gwiazdą – Aleksandrem Żabczyńskim w roli głównej;

„Kino” – film szkatułkowy o Kazimierzu Prószyńskim w 120. rocznicę stworzenia pierwszej polskiej produkcji fabularnej;

„Wiktoria 1920” – film, w którym widz staje się bohaterem sierpnia 1920, gdy podczas wojny polsko-bolszewickiej rusza dostarczyć depeszę do Warszawy.