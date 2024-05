Zorza polarna na Podkarpaciu. Rewelacyjny spektakl na niebie

Co się dzieje w rodzinie pięcioraczków? Sytuacja Czarusia porusza do łez. Mama szczerze o zdrowiu synka. "Dwa kroki w tył"

W nocy z 10 na 11 maja 2024 roku mogliśmy obserwować na Podkarpaciu zorzę polarną! Niezwykle malownicze widowisko było zauważalne gołym okiem! Wszyscy, którzy mieli odrobinę szczęścia i stanęli w ciemniejszym miejscu mogli dostrzec to wspaniałe zjawisko meteorologiczne. To widziane minionej nocy było prawdopodobnie jednym z najbardziej spektakularnych odnotowanych w Polsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat! Co sprawiło, że mogliśmy obserwować zorzę polarną?

Odpowiedź na to pytanie zwięźle przygotowała NASA, która od lat regularnie obserwuje sytuację na słońcu. Te ostatnie dni są szczególne w ich obserwacjach, gdyż zanotowano wyjątkowo silne rozbłyski słoneczne. Czyli po prostu silne wybuchy na słońcu. Takich rozbłysków w ostatnim czasie było aż 17 (11 klasy M oraz 6 klasy X). Wywołały one powstanie chmur plazmy, które zmierzały w stronę Ziemi. Dlatego w Polsce w noc z 10 na 11 maja mogliśmy oglądać niezwykłe zjawisko zorzy polarnej, która zazwyczaj kojarzy się nam z krajami skandynawskimi.

Po zdjęciach, które trafiły do sieci jesteśmy przekonani, że były to najlepsze warunki do obserwacji zorzy na Podkarpaciu od kilkunastu lat! Specjaliści uznali, że burza na słońcu, której efekty mogliśmy oglądać minionej nocy spowodowały 5 koronalnych wyrzutów masy (CME), które przyleciały na ziemię! Może to być jedna z najsilniejszych burz magnetycznych w XXI wieku!