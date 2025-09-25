Maraton Warszawski. W niedzielę po raz 47. wystartuje największy bieg w stolicy

Maraton Warszawski już w tę niedzielę zamieni stołeczne ulice w arenę zmagań tysięcy biegaczy. Z tego powodu miejskie służby będą musiały mocno namieszać w organizacji ruchu. Zmienione trasy autobusów i tramwajów, zamknięte ulice. Tak będzie wyglądał ostatni wrześniowy weekend w Warszawie.

Tradycyjnie bieg ruszy w niedzielę (28 września) o godz. 9. Start i meta maratonu znajdzie się w pobliżu stacji Metro Świętokrzyska. Po przebiegnięciu mostu Poniatowskiego biegacze dotrą na Pragę i zawrócą przy rondzie Wiatraczna. Następnie okrążą park Skaryszewski i Stadion Narodowy. Później wzdłuż Wisły dotrą do mostu Gdańskiego. Dalsza część trasy przebiega przez Żoliborz, Wolę, Bemowo i Bielany. W okolicach mostu Północnego biegacze skierują się na południe ulicą Marymoncką i Słowackiego, docierając do Placu Wilsona. Ostatnie kilometry będą przebiegać Krakowskim Przedmieściem i ul. Świętokrzyską.

W tegorocznym 47. Maratonie Warszawskim oraz towarzyszącym mu biegu na 10 km weźmie udział rekordowe 18 tysięcy zawodników. Aż 10 tys. pobiegnie na królewskim dystansie. Specjalnie dla nich już w piątek zamkną odcinek ulicy Świętokrzyskiej od Emilii Plater do Marszałkowskiej. W sobotę popołudniu zamknięta zostanie dodatkowo wschodnia jezdnia ulicy E. Plater między Śliską a Świętokrzyską. Pozostałe ulice na trasie będą zamykane w niedzielę od godz. 8.30 i otwierane w miarę przemieszczania się zawodników.

12 linii tramwajowych oraz 45 autobusowych pojedzie zmienionymi trasami. W kluczowych miejscach przesiadkowych pasażerom przez cały dzień będą pomagali informatorzy. Impreza powinna zakończyć się ok. godz. 16.

Zdjęcia z 46. Maratonu Warszawskiego znajdziesz w galerii poniżej:

30 zdjęć

