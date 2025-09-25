Juwenalia UW 2025. Kto wystąpi? Najważniejsze informacje

Juwenalia UW 2025. Data i godzina
Juwenalia UW 2025 odbędą się na Letniej Scenie Progresji, a wejście dla uczestników będzie zlokalizowane od strony ulicy Fort Wola.
- Piątek, 26 września: bramki otwarte od 16:00 do 22:30
- Sobota, 27 września: bramki otwarte od 15:30 do 22:30
Wstęp na teren imprezy jest dozwolony od 18 roku życia. Przy wejściu będzie dostępny depozyt na rzeczy osobiste w cenie od 5 do 20 zł, w zależności od wielkości. Ale uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, więc lepiej zostawić zbędne rzeczy w domu.
Bilety na Juwenalia 2025
W dniu wydarzenia nie będzie stacjonarnej sprzedaży biletów. Bilety można kupić tylko online na Biletomat.pl, informuje organizator.
Kilka ważnych zasad dotyczących biletów.
- Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia. Po wyjściu potrzebny będzie nowy bilet.
- Bilet można pokazać na ekranie smartfona, nie trzeba go drukować.
- Bilety zakupione w maju zachowują ważność.
Co zabrać ze sobą na Juwenalia?
Przy wejściu koniecznie trzeba okazać dokument tożsamości. Studenci z biletem studenckim muszą mieć ze sobą legitymację studencką/doktorancką/ISIC, a osoby z biletem normalnym – dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.
- Akceptowane są również dokumenty z aplikacji mObywatel.
- Jeśli zaczynacie studia od października i nie macie jeszcze legitymacji, weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i zrzut ekranu z USOS-a z widocznym statusem "Aktywny student".
- Absolwenci, którzy ukończyli studia między majem a wrześniem, powinni zabrać dokument ze zdjęciem oraz protokół z egzaminu dyplomowego w formie PDF.
Zasady na terenie imprezy. Czego nie wolno wnosić?
Na terenie imprezy obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać. Oto najważniejsze z nich:
- Płatności tylko bezgotówkowe. Na terenie obiektu nie ma bankomatu.
- Zakaz wnoszenia własnego jedzenia, napojów i pustych butelek. Na miejscu będzie strefa gastro, bary i darmowa woda.
- Zakaz rejestrowania wydarzenia kamerami i aparatami z wymienną optyką.
- Zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób z niepełnosprawnością.
- Zakaz wnoszenia parasolek, perfum, ostrych przedmiotów, itd.
Kubki wielorazowe za kaucją
Na miejscu będą dostępne wyłącznie ekologiczne kubki wielorazowa. Będzie można je zdobyć na każdym stoisku z alkoholem.
- Kaucja za kubek wynosi 12 złotych (płatne bezgotówkowo).
- Do każdego kubka będzie wydawany żeton, który uprawni do zwrotu pieniędzy.
Juwenalia UW 2025 - line up
26 września (piątek):
- 16:30 – PlanBe
- 17:50 – Modelki
- 19:00 – Enej
- 20:40 – Kinny Zimmer
- 21:50 – Kayah
27 września (sobota):
- 16:00 – Sleep Well
- 16:50 – Julia Pośnik
- 18:00 – Miętha
- 19:10 – BSK
- 20:20 – Video
- 21:50 – Kuban