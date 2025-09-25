Juwenalia UW 2025. Kto wystąpi? Najważniejsze informacje

Juwenalia UW 2025. Data i godzina

Juwenalia UW 2025 odbędą się na Letniej Scenie Progresji, a wejście dla uczestników będzie zlokalizowane od strony ulicy Fort Wola.

Piątek, 26 września: bramki otwarte od 16:00 do 22:30

Sobota, 27 września: bramki otwarte od 15:30 do 22:30

Wstęp na teren imprezy jest dozwolony od 18 roku życia. Przy wejściu będzie dostępny depozyt na rzeczy osobiste w cenie od 5 do 20 zł, w zależności od wielkości. Ale uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, więc lepiej zostawić zbędne rzeczy w domu.

Bilety na Juwenalia 2025

W dniu wydarzenia nie będzie stacjonarnej sprzedaży biletów. Bilety można kupić tylko online na Biletomat.pl, informuje organizator.

Kilka ważnych zasad dotyczących biletów.

Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia. Po wyjściu potrzebny będzie nowy bilet.

Bilet można pokazać na ekranie smartfona, nie trzeba go drukować.

Bilety zakupione w maju zachowują ważność.

Co zabrać ze sobą na Juwenalia?

Przy wejściu koniecznie trzeba okazać dokument tożsamości. Studenci z biletem studenckim muszą mieć ze sobą legitymację studencką/doktorancką/ISIC, a osoby z biletem normalnym – dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

Akceptowane są również dokumenty z aplikacji mObywatel.

Jeśli zaczynacie studia od października i nie macie jeszcze legitymacji, weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i zrzut ekranu z USOS-a z widocznym statusem "Aktywny student".

Absolwenci, którzy ukończyli studia między majem a wrześniem, powinni zabrać dokument ze zdjęciem oraz protokół z egzaminu dyplomowego w formie PDF.

Zasady na terenie imprezy. Czego nie wolno wnosić?

Na terenie imprezy obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać. Oto najważniejsze z nich:

Płatności tylko bezgotówkowe. Na terenie obiektu nie ma bankomatu.

Zakaz wnoszenia własnego jedzenia, napojów i pustych butelek. Na miejscu będzie strefa gastro, bary i darmowa woda.

Zakaz rejestrowania wydarzenia kamerami i aparatami z wymienną optyką.

Zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób z niepełnosprawnością.

Zakaz wnoszenia parasolek, perfum, ostrych przedmiotów, itd.

Kubki wielorazowe za kaucją

Na miejscu będą dostępne wyłącznie ekologiczne kubki wielorazowa. Będzie można je zdobyć na każdym stoisku z alkoholem.

Kaucja za kubek wynosi 12 złotych (płatne bezgotówkowo).

Do każdego kubka będzie wydawany żeton, który uprawni do zwrotu pieniędzy.

Juwenalia UW 2025 - line up

26 września (piątek):

16:30 – PlanBe

17:50 – Modelki

19:00 – Enej

20:40 – Kinny Zimmer

21:50 – Kayah

27 września (sobota):

16:00 – Sleep Well

16:50 – Julia Pośnik

18:00 – Miętha

19:10 – BSK

20:20 – Video

21:50 – Kuban