Juwenalia UW 2025. Kto wystąpi? Najważniejsze informacje

Nadchodzące Juwenalia 2025, organizowane przez Uniwersytet Warszawski, to dwa dni pełne muzyki i studenckiej integracji. Wydarzenie, które odbędzie się 26 i 27 września na Letniej Scenie Progresji, stanowi doskonałą okazję do pożegnania lata w festiwalowej atmosferze. Sprawdź szczegółowy informator, zawierający wszystkie kluczowe informacje dotyczące uczestnictwa w tegorocznych Juwenaliach.

Juwenalia UW w 2024 roku

Juwenalia UW 2025. Data i godzina 

Juwenalia UW 2025 odbędą się na Letniej Scenie Progresji, a wejście dla uczestników będzie zlokalizowane od strony ulicy Fort Wola. 

  • Piątek, 26 września: bramki otwarte od 16:00 do 22:30
  • Sobota, 27 września: bramki otwarte od 15:30 do 22:30

Wstęp na teren imprezy jest dozwolony od 18 roku życia. Przy wejściu będzie dostępny depozyt na rzeczy osobiste w cenie od 5 do 20 zł, w zależności od wielkości. Ale uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, więc lepiej zostawić zbędne rzeczy w domu.

Bilety na Juwenalia 2025

W dniu wydarzenia nie będzie stacjonarnej sprzedaży biletów. Bilety można kupić tylko online na Biletomat.pl, informuje organizator.

Kilka ważnych zasad dotyczących biletów.

  • Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia. Po wyjściu potrzebny będzie nowy bilet.
  • Bilet można pokazać na ekranie smartfona, nie trzeba go drukować.
  • Bilety zakupione w maju zachowują ważność.
Co zabrać ze sobą na Juwenalia?

Przy wejściu koniecznie trzeba okazać dokument tożsamości. Studenci z biletem studenckim muszą mieć ze sobą legitymację studencką/doktorancką/ISIC, a osoby z biletem normalnym – dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

  • Akceptowane są również dokumenty z aplikacji mObywatel.
  • Jeśli zaczynacie studia od października i nie macie jeszcze legitymacji, weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i zrzut ekranu z USOS-a z widocznym statusem "Aktywny student".
  • Absolwenci, którzy ukończyli studia między majem a wrześniem, powinni zabrać dokument ze zdjęciem oraz protokół z egzaminu dyplomowego w formie PDF.

Zasady na terenie imprezy. Czego nie wolno wnosić?

Na terenie imprezy obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać. Oto najważniejsze z nich:

  • Płatności tylko bezgotówkowe. Na terenie obiektu nie ma bankomatu.
  • Zakaz wnoszenia własnego jedzenia, napojów i pustych butelek. Na miejscu będzie strefa gastro, bary i darmowa woda.
  • Zakaz rejestrowania wydarzenia kamerami i aparatami z wymienną optyką.
  • Zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób z niepełnosprawnością.
  • Zakaz wnoszenia parasolek, perfum, ostrych przedmiotów, itd.

Kubki wielorazowe za kaucją

Na miejscu będą dostępne wyłącznie ekologiczne kubki wielorazowa. Będzie można je zdobyć na każdym stoisku z alkoholem. 

  • Kaucja za kubek wynosi 12 złotych (płatne bezgotówkowo).
  • Do każdego kubka będzie wydawany żeton, który uprawni do zwrotu pieniędzy.

Juwenalia UW 2025 - line up

26 września (piątek):

  • 16:30 – PlanBe
  • 17:50 – Modelki
  • 19:00 – Enej
  • 20:40 – Kinny Zimmer
  • 21:50 – Kayah

27 września (sobota):

  • 16:00 – Sleep Well
  • 16:50 – Julia Pośnik
  • 18:00 – Miętha
  • 19:10 – BSK
  • 20:20 – Video
  • 21:50 – Kuban

ENEJ