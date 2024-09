Maraton Warszawski 2024. Znamy zwycięzców 46. Nationale-Nederlanden maratonu Warszawskiego!

Maraton Warszawski 2024. Znamy zwycięzców 46. Nationale-Nederlandem maratonu Warszawskiego!

Wielkie emocje na ulicach Warszawy. Poznaliśmy już zwycięzców 46. Maratonu Warszawskiego. Węgier Levente Szemerei pokonał trasę z wynikiem 2:10.43. Za nim dobiegł z 32-sekundową stratą Polak Mateusz Kaczor. Podium zamknął Ukrainiec Mykola Niżnik z czasem 2:13.13. Maraton kobiecy zdominowała Olga Niżnik z Ukrainy z rezultatem 2:31.24. Do mety druga dotarła Polska Izabela Paszkiewicz – 2:13.42. Trzecia była Marina Nemczenko z Ukrainy z czasem 2:35.56.

W maratonie wzięło udział 7184 zawodników oraz 5 zawodników na wózkach. O 9:30 wystartowała Nice To Fit You Warszawska Dycha – frekwencja na starcie wyniosła 5354 biegaczy i biegaczek oraz 5 zawodników na wózkach.

Maraton Warszawski, to cykliczna impreza sportowa z długimi tradycjami. Odbywa się o 1979 roku. Co roku do Warszawy przyjeżdżają biegacze z całej Europy.