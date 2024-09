Spis treści

Maraton w Warszawie 2024: Nationale-Nederlanden. Prestiżowy bieg po stolicy lada moment

Maraton Warszawski to jedno z najbardziej znanych wydarzeń biegowych w Polsce. Już od 100 lat w stolicy biegacze mogą spróbować swoich sił na trasie liczącej ponad 42 km, bowiem pierwszy tego typu event odbył się dokładnie 2 listopada 1924 roku - tegoroczna edycja jest więc jubileuszowa!

Maraton Warszawski 2024: kiedy się odbędzie oraz jak wygląda mapa? [TRASA MARATONU]

Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski 2024 odbędzie się 29 września w niedzielę. Biegacze wyruszą w długą trasę punktualnie o godzinie 9:00, więc na miejscu powinni pojawić się nieco wcześniej. Start zmagań będzie można zobaczyć przy Pałacu Kultury i Nauki, skąd uczestnicy pobiegną w kierunku Al. Jerozolimskich, a następnie mostu Poniatowskiego, po którym przekroczą Wisłę. Dokładną trasę maratonu możecie sprawdzić poniżej.

Maraton Warszawski na żywo. Transmisja live biegu

Zmagania uczestników maratonu będzie można śledzić na żywo, dzięki udostępnionej transmisji live na portalu organizatora nnmaratonwarszawski.com. Oglądając maraton, można więc dopingować bliskim w czasie rzeczywistym nawet jeśli nie ma nas na miejscu.

Wyniki Maratonu Warszawskiego online

Wyniki maratonu będzie można sprawdzić online również na stronie organizatora, który wprowadzi dane do systemu.

Maraton Warszawski zapisy. Nadal można wpisać się na listę

Osoby zainteresowane maratonem nadal mogą wziąć w nim udział. Wystarczy, że do 28 września zapiszą się na bieg poprzez formularz online, który dostępny jest na stronie organizatora. Wzięcie udziału w zmaganiach wiąże się z pokryciem opłaty za numer startowy, która do 26 września wynosi 350 zł, natomiast od 27 do 28 września wzrasta już do 400 zł.

Maraton w Warszawie. Nice To Fit You Warszawska Dycha 2024

Maraton Warszawski to nie lada wyzwanie, lecz jeśli nie jesteś na nie gotowy, być może pomyśl o biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha 2024. Tutaj trasa jest krótsza, bowiem wynosi 10 km.

Uczestnicy wyruszają o godzinie 9:30 z tego samego miejsca co biegacze maratonu, lecz zawracają na ulicy Kinowej i kierują się wówczas do mety, czyli do wcześniejszego miejsca startu przy Pałacu Kultury i Nauki. Opłata w ramach biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha 2024 wynosi 109 zł, a zapisy trwają także do 28 września. Poniżej zamieszczamy mapę trasy.