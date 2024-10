Kinga Rusin musi "zakasać rękawy". Remontuje dom, który ma ponad 100 lat. To ruina!

Czyżby Kinga Rusin postanowiła stworzyć sobie przestrzeń, do której chętnie wracałaby z licznych podróży, gdzie mogłaby odpocząć wśród przyrody i cieszyć się ojczyzną? Wygląda na to, że tak!

Była dziennikarka, którą widzowie mogli oglądać np. w "Dzień dobry TVN", ostatnio wciąż jest w rozjazdach - właściwie żyje poza Polską. Razem z ukochanym podbija świat, jednak ostatecznie zawsze wraca do kraju. Wydaje się, że mieszkanie w mieście przestało gwieździe wystarczać, postanowiła więc wyremontować sobie dom na Mazurach i tam cieszyć się powrotami do Polski.

Na swoim instagramowym profilu Rusin zdradziła, że zabiera się za poważny projekt - remont starego domu. Kto podjął się podobnego wyzwania, ten wie, że nie będzie ani łatwo, ani tanio. Wiekowe domy, a ten jest wiekowy dosłownie, są skarbonką bez dna. Aby stworzyć przytulne gniazdko potrzeba sporo wiedzy, dobrych fachowców, a do tego szczegółowo opracowany plan! Rusin plan już ma, teraz czas na ekipę.

Niedługo później dodała:

Rusin pochwaliła się wizualizacją przestrzeni. Jej dom ma łączyć minimalizm z rustykalnym ciepłem.

Kinga Rusin łączy podróże z pracą. Ma to szczęście, że może działać zdalnie. W ten sposób będzie też doglądać remontu swojego domostwa. W zeszłym miesiącu gwiazda telewizji na greckich plażach odpoczywała po długich wojażach.

Może to wydać się dziwne, ale… odpoczywamy tu po męczącej wyprawie. Tak, dwumiesięczna podróż non-stop, połączona z pracą zdalną, może nieźle dać w kość! Od lipca do września byliśmy codziennie w innym miejscu. Zwiedziliśmy 9 państw na dwóch kontynentach, w tym 7 karaibskich wysp. Tysiące przejechanych kilometrów, różne strefy klimatyczne, różna wysokość nad poziomem morza. Od dżungli po pustynię, od wysokich peruwiańskich Andów po kalifornijskie klify, gigantyczne lasy Oregonu i ośnieżony Olimp w stanie Waszyngton, od Basse-Terre przez Limę aż do Nowego Jorku, od tropików po chłód, od zimy na półkuli południowej do lata na północnej - pisała Rusin.