Kinga Rusin wróci do pracy w telewizji? Prezenterka odpowiedziała fanom

Kinga Rusin od samego początku swojej kariery była związana z telewizją. Swoje doświadczenie zbierała w TVP, ale już po roku realizowała reportaże i materiały informacje z Waszyngtonu, gdzie zamieszkała z ówczesnym mężem Tomaszem Lisem.

Po powrocie do Polski rozpoczęła pracę w TVN-ie, jednak w 2000 roku zawiesiła działalność w telewizji i założyła agencję public relations. Pięć lat później wróciła do telewizji, w której pracowała już do 2020 roku. To właśnie w tym roku zdecydowała się odejść z mediów tradycyjnych.

Kinga Rusin wróci do telewizji? Prezenterka odpowiedziała fanom!

Od decyzji prezenterki mijają cztery lata, a fani wciąż dopytują, kiedy znów zobaczą ją na szklanym ekranie. Jeszcze rok temu zaprzeczała, aby powrót do telewizji miał mieć miejsce. Nadal jednak w mediach pojawiają się, co jakiś czas informacje o rzekomym powrocie Kingi Rusin do telewizji. Czy fani się doczekają? Prezenterka odpowiedziała we wpisie na Instagramie.

Dziękuję! Zapełniliście moją skrzynkę sympatycznymi wiadomościami po artykułach o moim rzekomym powrocie do telewizji. To bardzo miłe, ze tęsknicie za mną na ekranie

– napisała Kinga Rusin.

Mogę jedynie potwierdzić, że dostaję propozycje z różnych stacji i platform, niektóre nawet zaskakujące

– dodała.

i Autor: Kinga Rusin/screen/IG