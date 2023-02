Na co chorował?

Piękni i Młodzi to zespół disco polo, który tworzyli Dawid Narożny, Magdalena Narożna i Daniel Wilczewski. Formacja wylansowała takie hity jak "Ona jest taka cudowna", "Niewiara" czy "Kocham się w Tobie". Rozstanie Narożnych doprowadziło do rozłamu w zespole: Piękni i Młodzi poinformowali w oświadczeniu, iż Dawid Narożny nie jest już członkiem formacji, zaś on sam ogłosił, że rozpoczyna karierę solową.

Ostatecznie jednak mężczyzna zdecydował się na założenie nowego zespołu - co ciekawe, pod tym samym szyldem. W skład zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny wchodzą: Dawid Narożny, jego żona Joanna Narożna, a także Ela Kliś.

Joanna Narożna jest po operacji nosa. Jak się czuje wokalistka Pięknych i Młodych?

W niedzielę, 19 lutego, Joanna Narożna trafiła do szpitala. Dzień później, 20 lutego, kobieta przeszła zaplanowaną operację nosa. Wygląda jednak na to, że mocno odczuwa skutki zabiegu, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama.

"Wrócę do Was za kilka dni, bo póki co czuję się fatalnie" - napisała ostatnio na Instastory.

Na szczęście w tych trudnych chwilach członkini Pięknych i Młodych może liczyć na męża. Dawid Narożny otacza żonę opieką. "Na męża mogę liczyć. Pomaga, jak tylko może. Karmi, głaszcze po główce, całuje i mówi, że jestem piękna" - brzmiał cytowany przez portal Jastrząb Post wpis Narożnej na Instagramie.

Jesteście ciekawi, jak wygląda żona Dawida Narożnego po operacji nosa?

