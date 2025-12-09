Iga Świątek bawiła się z dziećmi. Połączyła dwie swoje wielkie pasje! Mamy zdjęcia

Iga Świątek kocha nie tylko tenis, ale ma także inne pasje

Jedną z nich jest... wielka miłość do klocków LEGO!

Zobacz galerię zdjęć, jak Iga Świątek bawiła się nimi razem z najmłodszymi

Iga Świątek bawiła się klockami LEGO z dziećmi [GALERIA]

Iga Świątek na chwilę zamieniła rakietę tenisową na klocki LEGO, by wspólnie z dziećmi zaserwować „Świąteczny Secik”. W wyjątkowej strefie LEGO, która powstała na korcie tenisowym, najmłodsi tworzyli własne świąteczne dekoracje, uczestniczyli w rodzinnych aktywnościach i odkrywali radość wspólnego budowania. Wydarzenie pokazało, że kreatywność nie zna granic, a zabawa może pojawić się nawet tam, gdzie na co dzień toczy się sportowa rywalizacja. Kort wypełniła świąteczna atmosfera, rozmowy i śmiech, a Iga Świątek, znana ze swojej wytrwałości i pasji, tym razem inspirowała najmłodszych do odkrywania siły wyobraźni i radości płynącej ze wspólnego tworzenia.

W mikołajkowy weekend na kortach Warszawskiego Klubu Sportowego Mera miejsce miało wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez markę LEGO - pełne kolorów, kreatywności, wyobraźni, a także pasji do sportu. Dzieci i rodzice mogli wspólnie zbudować własny „Świąteczny Secik”, napisać list do Świętego Mikołaja, udekorować choinkę i po prostu bawić się. Gościem specjalnym wydarzenia była Iga Świątek, która na chwilę odłożyła rakietę, by razem z najmłodszymi budować z klocków LEGO i rozpocząć świąteczną zabawę.

Iga Świątek dostała niesamowity prezent na Mikołajki! Ale niespodzianka!

- Kort tenisowy to dla mnie naturalne środowisko, moje miejsce pracy, więc zmienienie go w Świąteczną Strefę Zabawy było świetną odskocznią od treningów. Mogłam tu odpocząć, uruchomić wyobraźnię i budować w tak magicznej atmosferze razem z dziećmi. Było wesoło i była radość tworzenia! To było świetne doświadczenie i sprawiło mi dużo radości – skomentowała Iga Świątek, ambasadorka LEGO Polska.

Kontynuacja współpracy LEGO z Igą Świątek

Wyjątkowa przestrzeń stworzona przez LEGO Polska pełna była radości tworzenia - od kolorowej strefy LEGO® DUPLO® dla najmłodszych, przez warsztaty ozdabiania choinek, aż po strefę budowania wioski Mikołaja i warsztaty „Zbuduj i zabierz do domu”, gdzie każdy uczestnik mógł zbudować własną ozdobę i zabrać ją na pamiątkę tego wydarzenia.

- Cieszymy się, że udało nam się połączyć wspólne wartości marki LEGO i Igi Świątek w tak nieoczywistym dla dzieci miejscu jak kort tenisowy. Wierzę, że takie momenty inspirują młode pokolenie do rozwijania swojej wyobraźni i odkrywania własnych kreatywnych ścieżek w kształtowaniu otaczającego świata – podsumowuje Baris Dilek, p.o. General Manager w Grupie LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.