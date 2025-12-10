Tragiczna śmierć Mateusza Murańskiego. Aktor i gwiazdor FAME obchodziłby 31. urodziny

Bartosz Olszewski
2025-12-10 19:40

10 grudnia Mateusz Murański obchodziłby 31. urodziny. Aktor, który zdobył szeroką rozpoznawalność dzięki roli w serialu „Lombard. Życie pod zastaw” oraz występom w federacjach freak fight, zmarł niespodziewanie w lutym 2023 roku. Przyczyną śmierci 29-letniego artysty i sportowca była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

  • 31. urodziny obchodziłby dziś, 10 grudnia Mateusz Murański
  • Aktor i gwiazdor freak-fightów FAME czy High League zmarł przedwcześnie w lutym 2023 roku
  • Jako przyczynę śmierci podano ostrą niewydolność krążeniowo-oddechowa

10 grudnia to data urodzin Mateusza Murańskiego, aktora i zawodnika federacji sportów walki. 29-latek zdobył ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w serialu „Lombard. Życie pod zastaw”. Niestety, w lutym 2023 roku odszedł przedwcześnie z tego świata. Przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Ciało Mateusza Murańskiego zostało znalezione w jego mieszkaniu w Gdyni. Jak ustalono, zgon nastąpił kilka godzin wcześniej.

Murański zyskał popularność głównie dzięki występom w produkcji Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”. W latach 2017–2020 wcielał się w postać Adriana „Adka” Barskiego, syna właściciela lombardu (granego przez Zbigniewa Buczkowskiego).

W dorobku artystycznym posiadał również role w filmach fabularnych. Wystąpił m.in. w „Asymetrii”, „Innych ludziach” oraz w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego „IO”.

Mateusz Murański – walki we freak-fightach

Równolegle z karierą aktorską Mateusz Murański rozwijał swoją pasję do sportów walki. Był aktywnym uczestnikiem gal typu freak fight, tocząc pojedynki dla takich organizacji jak Fame MMA czy High League.

Mateusz Murański w klatce stoczył dziewięć pojedynków – wygrał cztery z nich z Arturem Sycem, Norbertem Janeckim, Marcinem Makowskim i Alanem Kwiecińskim. Przegrywał z Arkadiuszem Tańculą (dwukrotnie), Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim, Vaso Bakocevicem i Pawłem Bombą.

MATEUSZ MURAŃSKI