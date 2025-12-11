Trener instruuje Ewę Brodnicką, jak używać ciężarów. Od tych zdjęć tarzamy się ze śmiechu!

Ewa Brodnicka, znana fighterka i influencerka, ponownie zaskakuje fanów.

W nowym nagraniu na Instagramie, Brodnicka i jej trener, Andrei Hramyka, prezentują humorystyczne podejście do treningu siłowego.

Zobacz, jak trener "instruuje" Brodnicką, wywołując salwy śmiechu, i odkryj więcej jej odważnych zdjęć w galerii!

Ewa Brodnicka potrafi robić show

Ewa Brodnicka ma do siebie dystans i jak mało kto potrafi wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród miłośników sportów walki. Pięściarka w ostatnich latach z niezłym skutkiem próbuje swoich sił we frak fightach - wygrała już z Martą Linkiewicz (na Fame 18), Kamilą Wybrańczyk (na High League 3) i z siostrami Porzucek (na Prime 11). Przegrała z kolei z Anielą Bogusz (na High League 1) i z Karoliną Gackowską (na Prime 9). Ewa Brodnicka jest także gwiazdą konferencji (ostatnio np. dała popis zmysłowego tańca), które odbywają się przed galami. Co jak co, ale show to ona akurat robić potrafi. Do tego ma poczucie humoru, które pokazała w swoim ostatnim filmiku opublikowanym na Instagramie. W nagraniu poza Ewą Brodnicką występuje jej trener - Andrei Hramyka. Od tych zdjęć tarzamy się ze śmiechu.

Ewa Brodnicka wskoczyła do basenu i odsłoniła dekolt. Ten szczegół na jej piersi przykuwa uwagę

Trener instruuje Ewę Bronicką, jak ćwiczyć z ciężarami

Pięściarka i jej szkoleniowiec tym razem ćwiczyli na siłowni. Ewa Brodnicka ubrana w obcisłe leginsy i kolorowy treningowy stanik pompowała biceps. Najpierw przy pomocy sztangi z niewielkim obciążeniem. Hramyka w tym czasie ćwiczył hantelkiem. W pewnym momencie przerwał serię.

Ewa Brodnicka szokuje! Gwiazda odsłoniła ciało w koronkowej bieliźnie, gorące nagranie obiegło tysiące!

Ej, jak to robisz?!

- wypalił do pięściarki, po czym zabrał jej sztangę i wykonywał nią ruchu jak... miotłą, a instruowana Ewa Brodnicka z uwagą przyglądała sie trenerowi. W dalszej części nagrania widzimy, jak gwiazda Prime MMA ćwiczy hantelkami, a Anrei Hramyka robi pompki. Sytuacja się powtarza - trener znów przerwa swoją serię i znów zabiera sprzęt Brodnickiej. Tym razem zdaje się pokazywać bokserce, jak należy czyścić kurze albo wycierać mokre talerze. Po takim treningu Ewa Brodnicka będzie nie tylko świetnie przygotowana do walki, lecz także do pełnienia roli perfekcyjnej pani domu.

Galeria: Ewa Brodnicka na treningu i gorące fotki bokserki