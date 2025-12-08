Zmysłowa Ewa Brodnicka w obcisłej czerni zaprezentowała kocie ruchy! Gorące sceny na konferencji Prime MMA

Ewa Brodnicka, była mistrzyni świata w boksie, doskonale odnajduje się w świecie freak fightów.

"Kleo" zaskoczyła wszystkich zmysłowymi "kocimi ruchami" w obcisłej czerni na konferencji Prime MMA.

Chcesz zobaczyć, jak pięściarka zaprezentowała swoją sprawność i zmysłowość? Zajrzyj do galerii!

Ewa Brodnicka byłą mistrzynią świata w boksie, teraz walczy we frikach

Ewa Brodnicka to sportsmenka, która - jak mało kto - potrafi zrobić wokół siebie zamieszanie. Zanim jednak de facto stała się celebrytką, znakomicie radziła sobie w poważnym sporcie. Popularna "Kleo" była mistrzynią Europy w boksie w kategorii lekkiej, a także mistrzynią świata federacji WBO w wadze super piórkowej. W 2023 roku Ewa Brodnicka postanowiła wejść do świata MMA, a konkretnie do odmiany frikowej. Swoją pierwszą walkę w nowej dla siebie formule stoczyła w 2021 roku (przegrała wówczas z Anielą Bogusz). Potem "Kleo" pokonała Kamilę Wybrańczyk i Martę Linkiewicz. W lipcu 2024 roku Ewa Brodnicka zadebiutowała w Prime MMA. Przegrała wówczas z Karoliną Gackowską. W kolejnej walce w tej organizacji pięściarka w nietypowym pojedynku pokonała siostry Porzucek.

Ewa Bronicka i kocie ruchy w obcisłej czerni na konferencji Prime MMA

Była mistrzyni świata i Europy w boksie znana jest także z umiejętności robienia show, stąd pewnie tak dobrze czuje się w frikowym uniwersum. Do tego duże emocje wzbudzają gorące zdjęcia, które Ewa Brodnicka zamieszcza w sieci. Na wielu z nich widać w znacznej mierze odkryte ciało sportsmenki. Teraz dodatkowo udowodniła, że ma dryg do tańca, pokazując przy okazji akrobatyczne umiejętności. Podczas konferencji Prime MMA działo się bardzo dużo, dlatego wielu osobom mógł umknąć zmysłowy taniec Ewy Brodnickiej. Kocie ruchy pięknej pięściarki odzianej w obcisłą czerń wzmocnione popisem sprawności fizycznej zrobiły duże wrażenie. Kto wie, czy za jakiś czas nie zobaczymy "Kleo" w "Tańcu z Gwiazdami"... Zrobiliśmy screeny z tego sensualnego występu i zamieściliśmy je w naszej galerii. Dodatkowo prezentujemy tam inne gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej.

Galeria: Zmysłowa Ewa Brodnicka w obcisłej czerni i inne gorące zdjęcia