Była dziewczyna Nicoli Zalewskiego wróciła do swojego ex! To znany włoski kierowca

Nicola Zalewski i Nicol Luzardi tworzyli jedną z najgłośniejszych par w polskiej piłce. W trakcie Euro 2024 piękna Włoszka dopingowała reprezentanta Polski prosto z trybun i szybko stała się czołową spośród polskich WAGs. Kilka tygodni po turnieju doszło jednak do głośnego rozstania. W okolicach września 2024 roku piłkarz i tancerka się rozeszli, a z mediów społecznościowych zniknęły wszystkie łączące ich ślady. Życie miłosne Zalewskiego ponownie stało się tematem wielu plotek, tymczasem jego była partnerka wróciła do swojego pierwszego chłopaka!

Piękna Nicol potwierdziła domysły na Instagramie pod koniec października. W wylewnym wpisie prosto z serca opowiedziała burzliwą historię miłości z Leonardo Pulcinim - włoskim kierowcą wyścigowym, którego zna od dzieciństwa. Obecnie jest on jednym z zawodników stajni Lamborghini.

"Wszystko, co chciałam opublikować, aby powiedzieć ci o nas. Po raz pierwszy zakochałam się w Leo w wieku 14 lat, ale moja miłość zaczęła się w wieku 4 lat... " - zaczęła swoje wyznanie miłości Luzardi.

Leo był jej pierwszym partnerem

"Pamiętam wszystko o nas. Zawsze lubiłam Leo, byłam jego cieniem jako dziecko. Kiedy przyjechał z nami na plażę samochodem, zrobiłam się całkowicie fioletowa, nie mogłam nawet powiedzieć Leonardo i nazwałam go Naddo. Pierwszy raz, jak powiedział mi: Kocham cię, zrobił to kaszląc, żeby nie było jasne i nie wystawiał się za bardzo. Chciałabym powiedzieć temu dzieciakowi że nigdy nie przestaliśmy tego robić. Pierwsza kolacja na dworze, pierwszy raz spaliśmy ze sobą..." - kontynuowała Nicol.

Już w wieku 16 lat planowali wspólną przyszłość, ale później doszło do rozstania. Szybki powrót zakończył się fiaskiem i rozłąką na kilka lat. Włoska tancerka i influencerka dalej miała jednak w sercu swojego pierwszego chłopaka.

"W moim sercu nigdy w nas nie wątpiłam. Jesteś całkowicie częścią mnie, w każdej części mojego ciała. Zawsze wybierałam i zawsze będę wybierać ciebie" - zakończyła wyczerpujący wpis. Wspólne zdjęcia Nicol i jej nowego-starego chłopaka znajdziesz w powyższej galerii.