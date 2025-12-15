Dominika Tajner po rozstaniu z Mariuszem Wachem szaleje pod bazarem! Towarzyszy jej zapomniana gwiazda

Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, rozstała się z Mariuszem Wachem, byłym bokserem.

Po rozstaniu celebrytka została sfotografowana w towarzystwie Moniki Jarosińskiej, aktorki znanej z seriali.

Panie bawiły się świetnie na jarmarku świątecznym, a zdjęcia z ich wyprawy znajdziesz w naszej galerii!

Dominika Tajner przez siedem lat była żoną Michała Wiśniewskiego. Córka byłego trenera Adama Małysza była czwartą kobietą, którą poślubił wokalista Ich Troje (po czwartym rozwodzie "Wiśnia" wziął jeszcze jeden ślub - z Polą). Po rozstaniu z artystą Dominika Tajner związała się z kolejnym słynnym facetem. Był nim Mariusz Wach, były znakomity bokser wagi ciężkiej, który swego czasu walczył z Władimirem Kliczką o mistrzowskie pasy IBF, WBO, IBO i WBA. Ze słynnym Ukraińcem Polak przegrał zdecydowanie, ale udało mu się przetrwać całe 12 rund, co w pojedynkach z Kliczką nie zdarzało się często. Ostatnio Mariusz Wach próbował się w starciu frikowym. Na gali PRIME 14 bez problemu pokonał trzech rywali w jednej walce. Przedtem bokser rozstał się z Dominiką Tajner. Celebrytka o byciu singielką opowiedziała w "Dzień dobry TVN".

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata

- wyznała była żona "Wiśni".

Dominika Tajner i Monika Jarosińska szalały na bazarze przy okazji jarmarku świątecznego

Po rozstaniu z Mariuszem Wachem Dominika Tajner nie wygląda na nieszczęśliwą. Ostatnio widzieliśmy ją pod bazarem przy okazji jednego z warszawskich jarmarków świątecznych. Celebrytce towarzyszyła Monika Jarosińska, dziś już nieco zapomniana gwiazda i aktorka, którą kojarzyć powinni widzowie takich seriali jak "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Dominika Tajner - podobnie jak jej kumpela - szalała i pod bazarem, i na bazarze. Panie kręciły się przy stoiskach, siadały na specjalnych sprzętach i piły (prawdopodobnie kawę) z kubeczków. Na ich twarzach malowała się dziecięca radość. Zdjęcia z tej wyprawy prezentujemy w naszej galerii.

