37-letni Kamil Grosicki z odsłoniętym torsem wygląda jak Adonis. Wielu piłkarzy z Ekstraklasy może mu pozazdrościć

37-letni Kamil Grosicki zawstydza młodzików swoim wysportowanym ciałem

Kamil Grosicki przychodził do polskiej ligi w 2021 roku po bardzo słabym sezonie w West Bromwich Albion. Skrzydłowy nie przyszedł jednak do polskiej ligi tylko odcinać kupony, a zaangażowania pozazdrościć mogą mu zarówno młodzi zawodnicy, jak i inne gwiazdy dołączające do Ekstraklasy już po swoim prime. Od początku powrotu do Pogoni Szczecin (to w tym klubie wychowywał się piłkarsko, a później stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce) „Grosik” rozegrał w szczecińskim zespole 169 spotkań, w których zdobył 55 bramek i zanotował 53 asysty! W trwającym sezonie po 18 meczach w Ekstraklasie oraz 2 w Pucharze Polski Grosicki ma na swoim koncie 7 trafień i 4 ostatnie podania.

Tomaszewski komentuje problemy Legii i Lewandowskiego

To czego dokonuje Grosicki w tym sezonie, może zawstydzać innych, polskich zawodników w Ekstraklasie i nie chodzi tu tylko o „twarde” liczby w postaci bramek i asyst. Jak wskazał Tomasz Ćwiąkała na swoim kanale na YouTube, Grosicki po 15. kolejce Ekstraklasy był liderem w oczekiwanych golach i asystach (na poziomie 12,42, gdzie drugi Ishak miał 9,1), miał najwięcej oddanych strzałów (44), dośrodkowań (72), kontaktów z piłką w polu karnym rywala (94) czy kluczowych podań (19). – Te parametry są niebywałe. (…) Kamil Grosicki jest absolutnym fenomenem – mówił polski dziennikarz.

Nie da się tutaj pominąć faktu przemawiającego na korzyść piłkarza Pogoni Szczecin – Kamil Grosicki ma przecież już 37 lat, a do tego gra na bardzo wymagającej fizycznie pozycji skrzydłowego! Polski kibic ze świetnym przygotowaniem kojarzył do tej pory przede wszystkim Roberta Lewandowskiego, ale jak na skalę umiejętności Grosickiego, to jego poziom obecnie w Ekstraklasie jest czymś, czego wielu zawodników mogłoby „Grosikowi” pozazdrościć. Nie ma wątpliwości, że Grosicki musi bardzo mocno dbać o swoją formę fizyczną, choć rzadko można to ocenić wzrokowo. Tym razem jest inaczej, ponieważ podczas pobytu z rodziną w hotelu Atlantis The Royal w Dubaju pokazał zdjęcie z kortu tenisowego bez koszulki, odsłaniając przy tym umięśniony tors! Z pewnością Grosicki nie należy do piłkarzy, mających problemy z nadwagą. W galerii powyżej znajdziecie więcej zdjęć 37-letniego polskiego skrzydłowego.

