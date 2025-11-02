Dominika Tajner ujawnia, dlaczego zakończyło się jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim. Poszło o dzieci?

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski pobrali się w 2012 roku. Wspólnie tworzyli patchworkową rodzinę – ona wychowywała syna, on miał już czwórkę dzieci z poprzednich związków. W rozmowie z portalem Jastrząb Post była żona muzyka zdradziła, że choć tworzyli zgraną rodzinę, różnili się w podejściu do rodzicielstwa.

Ja jak byłam w małżeństwie z Michałem, on miał czwórkę swoich dzieci, ja miałam swoje dziecko, czyli była ich piątka. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Dzieci trzeba wychować, trzeba wykształcić, trzeba poświęcić czas, trzeba im tę miłość dać, żeby też później były szczęśliwe. U nas też trochę ten rozpad małżeństwa może z tego wynikał, że Michał chciał mieć dziecko, a ja uważałam, że mamy ich dużo

– wyznała Dominika Tajner.

Po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim Dominika Tajner całkowicie zmieniła swoje życie. Skupiła się na pracy i rozwoju osobistym, schudła i zaczęła otwarcie mówić o samoakceptacji oraz sile kobiet po trudnych doświadczeniach.

Nie przegap: Dominika Tajner rozstała się z partnerem! Jeszcze niedawno planowali ślub

Wiśniewski został ojcem po raz szósty i przeszedł wazektomię

Po rozwodzie z Dominiką Tajner lider Ich Troje znalazł szczęście u boku Poli Wiśniewskiej. W 2020 roku para wzięła ślub, a niedługo potem na świecie pojawiło się dwóch chłopców – Falco Amadeus i Noël Cloë. Tym samym Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci.

W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że zdecydował się na zabieg wazektomii, co ma być dla niego symbolicznym zamknięciem pewnego etapu.

Można odwrócić (wazektomię – przyp. red.), ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera

– powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Dominika Tajner szczerze o kulisach rozstania z Wiśniewskim. "Niewiele nas już łączyło" SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.