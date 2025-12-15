Tomasz Adamek z apelem do Karola Nawrockiego. Wystosował oficjalne zaproszenie. "Karolu"

Jacek Murański kolejny raz zaczepiał prezydenta Karola Nawrockiego

Były mistrz świata w boksie Tomasz Adamek w ostrych słowach skomentował internetowy wpis Jacka Murańskiego. Influencer związany ze środowiskiem freak-fightów zasugerował w mediach społecznościowych potencjalny pojedynek z prezydentem Karolem Nawrockim. - Wystarczy obóz ze mną - odparł Adamek, stając w obronie głowy państwa.

Jacek Murański, znany z występów na galach typu freak-fight, opublikował na Facebooku wpis, w którym ocenił potencjał marketingowy ewentualnego starcia z urzędującym prezydentem. - Rekord sprzedaży PPV to walka Jacek Murański vs Karol Nawrocki... Ciąg dalszy nastąpi - napisał celebryta.

Karol Nawrocki wyzwany do walki przez Murańskiego! Adamek nie wytrzymał, ostro zbeształ „Murana”

Na sugestię tę zareagował Tomasz Adamek. Utytułowany pięściarz, który nie ukrywa sympatii do nowej głowy państwa, zdecydowanie ocenił szanse w takim pojedynku. - Karol by cię zbił jak chłopca. On potrzebuje obóz ze mną zrobić i to w zupełności wystarczy na takiego leszcza jak ty - napisał Adamek w komentarzu, dodając w dosadnych słowach opinię o charakterze Murańskiego.

Temat sportowych umiejętności Karola Nawrockiego jest obecny w przestrzeni publicznej od czasu kampanii wyborczej. Prezydent w przeszłości trenował boks oraz piłkę nożną i nadal utrzymuje aktywność fizyczną, co dokumentuje w mediach społecznościowych. Jego związki ze sportem sprawiły, że postać polityka przyciągnęła uwagę środowiska sportów walki.

Adamek broni Nawrockiego. Wystosował ważny apel do prezydenta

To nie pierwsza próba wywołania interakcji z Nawrockim przez Jacka Murańskiego. Już w październiku, w wywiadzie dla kanału Fansportu, influencer proponował ówczesnemu kandydatowi na prezydenta walkę na „małe rękawice”. Nazwisko Murańskiego pojawiło się również w wątkach politycznych kampanii, gdy w jednej z wypowiedzi nawiązał do niego premier Donald Tusk.

- Karol Nawrocki ma jaja. Przysłowiowe jaja ma i on by go zrobił. Ten Murański czy jak mu tam, on nic nie potrafi. Ani techniki, cepek stoi w miejscu. Tacy przeciwnicy są wymarzeni. On by mnie nawet nie dotknął – powiedział Adamek w rozmowie z portalem „KG 13”.

Karol Nawrocki został zaproszony przez „Górala” na wspólne treningi. - Karolu, nie chce za dużo mówić. Jeżeli będzie możliwość, a ja będę w Polsce to potrenujemy. Charakter masz, a to ci się przyda w prezydenturze – dodał na koniec rozmowy.