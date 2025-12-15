Wszyscy widzieli, co Maria Stenzel wyprawia z chłopakiem piłkarzem na plaży. Namiętność aż kipi!

Maria Stenzel, uznawana za najpiękniejszą polską siatkarkę, nie tylko błyszczy na parkiecie, ale i w życiu prywatnym.

Siatkarka zaręczona jest z piłkarzem Widzewa Łódź, Mateuszem Żyrą,

Para niedawno wywołała sensację zdjęciami z Tajlandii. Zobacz, jak namiętność kipiała na plaży

Maria Stenzel zaręczona z piłkarzem Widzewa Łódź

Maria Stenzel często nazywana jest najpiękniejszą polską siatkarką. Na pewno nasza libero mocno przyczynia się do popularyzacji żeńskiej siatkówki. W reprezentacji Polski zadebiutowała w 2018 roku, gdy miała zaledwie 20 lat. Z kadrą wywalczyła brązowy medal w Lidze Narodów w 2023 roku. Na dodatek spore zainteresowanie wzbudza życie prywatne najpiękniejszej polskiej siatkarki. Od 2024 roku Maria Stenzel związana jest z Mateuszem Żyrą, czyli piłkarzem Widzewa Łódź. Para jest już po zaręczynach. W czerwcu bieżącego roku siatkarka powiedziała "tak" znanemu z występów w Ekstraklasie obrońcy. Oświadczynom towarzyszyła bardzo romantyczna sceneria - w tle bowiem znalazła się wieża Eiffla, co udokumentowane zostało na zdjęciach. Co ciekawe, nieco później Maria Stenzel pokazała się w sukni ślubnej, a zdjęcie opatrzyła wymownym podpisem: "Bride to be (Przyszła panna młoda - red.) na pełnej".

Maria Stenzel i Mateusz Żyro na plaży. Namiętność aż kipi

Zanim jednak dojdzie do zmiany stanu cywilnego i Maria Stanzel i Mateusz Żyro staną się małżeństwem, trzeba jeszcze trochę się wyszaleć. Zakochani udali się do Tajlandii, gdzie korzystają m.in. z uroku tamtejszej plaży. Patrząc na nich, od razu widać namiętność, która aż kipi! Do sieci wpadło zdjęcie, które dokładnie pokazuje, co Maria Stanzel i Mateusz Żyro wyprawiają na plaży! Ależ tam było gorąco... I wcale nie chodzi o temperaturę. Wszyscy mogli to zobaczyć! Siatkarka dodatkowo dała wyraz swojej miłości do narzeczonego, zamieszczając przy fotografii grafikę przedstawiającą serduszko. Ten symbol w tym wypadku mówi więcej niż tysiąc słów. W galerii pokazujemy gorące zdjęcia Marii Stenzel z partnerem piłkarzem, a także inne odważne fotografie sportsmenki.

