Kulisy odejścia Izabelli Krzan. Żenujące sceny i wulgarne słowo. "Miał większego"

W trakcie rządów Jacka Kurskiego w TVP Izabella Krzan miała wyjątkowo mocną pozycję. Modelka wielką popularność zyskała dzięki współprowadzeniu programu "Pytanie na śniadanie". Oprócz tego mogliśmy ją oglądać m.in. w "Kole fortuny" czy w show "Czar par". Izabella Krzan czterokrotnie była także współprowadzącą "Sylwestra marzeń z Dwójką", który był prawdziwym oczkiem w głowie Kurskiego. Do TVP przyszła jednak nowa ekipa i gwiazda musiała poszukać sobie innej fuchy. Szybko znalazła odpowiednie dla siebie miejsce, a nawet dwa! Najpierw Izabella Krzan trafiła do Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, a potem do TVN, a konkretnie do TVN Style. Na brak zajęć zatem narzekać nie mogła. Właśnie jednak okazało się, że przygoda modelki z Kanałem Zero dobiegła końca. Widzowie dowiedzieli się o tym w szokujących okolicznościach. Padły wulgarne słowa, a do tego dziwny tekst o tym, że Kurski... "miał większego". Ale awantura!

Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Padło wulgarne słowo

Izabella Krzan o swoim zawodowym rozstaniu z Krzysztofem Stanowskim poinformowała w trakcie roastu swojego szefa. Jak to zawsze bywa przy tego typu show, hamulce zostały puszczone. Była gwiazda TVP nagle wypaliła, że odchodzi. I - jak się okazało - nie był to żart!

Jak ktoś ma cię wyj****ć, to miej z tego przyjemność. (...) Więc pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą

- oznajmiła w wulgarny sposób modelka.

A… i Kurski miał większego

- dodała, wpisując się w konwencję programu.

W rozmowie z portalem Świat Gwiazd osoba związana z TVN, przekazała, że Izabella Krzan przechodzi do tej stacji.

To jest w zasadzie powrót, bo Iza kiedyś prowadziła u nas program w TVN Style. Szefowa Lidia Kazen jest podekscytowana i wiąże z nią wielkie nadzieje. Bo teraz Iza wraca jako o wiele bardziej doświadczona prezenterka, po latach pracy w Telewizji Polskiej i Kanale Zero. Dlatego szykowane są dla niej nowe formaty na głównej antenie, zarówno stałe, jak i okolicznościowe. Iza dołącza też do rodziny Dzień Dobry TVN. Pojawi się jako nasza gwiazda już na najbliższej wiosennej ramówce

- wygadał informator serwisu. Ciekawe, czy za zmianami zawodowymi pójdą także zmiany w życiu prywatnym. W końcu Izabella Krzan już długo jest w związku z Dominikiem Kowalskim. Czekamy na nowe wiadomości.

Izabella Krzan w samej bieliźnie. Pokazała figurę godną pozazdroszczenia

